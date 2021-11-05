Масштабная спецоперация Антикора связана с приобретением и установкой солнечных панелей - Уразалин

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АКТОБЕ. 4 НОЯБРЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации, которую провело Агентство по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам чиновника, в деле не фигурируют госслужащие области, сообщает Хабар 24.
По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр.
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана. Все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйств, к которым оказались причастны больше 30 человек.
По информации Хабар 24, преступные группы действовали в подразделениях Минсельхоза и акиматах девяти регионов. Их участников подозревают в систематическом получении взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей. Следственные мероприятия проводятся. Изъяты вещественные доказательства. Большинство задержанных сотрудничают со следствием.