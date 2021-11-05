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Масштабная спецоперация Антикора связана с приобретением и установкой солнечных панелей - Уразалин

04.11.2021, 17:18 41122
Масштабная спецоперация Антикора связана с приобретением и установкой солнечных панелей - Уразалин
Фото: из открытых источников
АКТОБЕ. 4 НОЯБРЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин прокомментировал задержания в рамках спецоперации, которую провело Агентство по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам чиновника, в деле не фигурируют госслужащие области, сообщает Хабар 24
 
По его словам, уголовное дело возбуждено по факту приобретения и установки солнечных панелей. Как отметил глава региона, 80% этой работы предполагалось субсидировать. Он подчеркнул, что этой деятельностью занимался Национальный аграрный научный образовательный центр. 
 
Ранее сообщалось, что антикоррупционное ведомство проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана. Все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйств, к которым оказались причастны больше 30 человек. 
 
По информации Хабар 24, преступные группы действовали в подразделениях Минсельхоза и акиматах девяти регионов. Их участников подозревают в систематическом получении взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей. Следственные мероприятия проводятся. Изъяты вещественные доказательства. Большинство задержанных сотрудничают со следствием. 
 

 

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За кражу крупной суммы денег задержали няню в Нур-Султане

05.11.2021, 17:32 3889
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но не успела воспользоваться крадеными деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана, с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов. 
 
Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, ее проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 
 

В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег

05.11.2021, 17:10 3268
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы. На "отчаянный" шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что из его автомашины марки "Лексус" совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов, - сообщили в пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан.

 
Оперативные работники просмотрели камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины. 
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины. 
 

В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султан Айдос Рысбаев.

 
 

В ЗКО суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку

05.11.2021, 16:34 7291
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "МОЙ ГОРОД", 2 ноября в Бурлинском районном суде вынесли приговор в отношении 28-летней чиновницы - главного специалиста отдела культуры и развития языков.
 
Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Из материалов дела следует, что она в 2019 году назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры и развития языков. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи, и в период с 2019 по 2021 годы она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге".

 
Сама женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. К слову, женщина воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждёт второго ребенка.
 

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней". 

 
 

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