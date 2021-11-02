Антикор проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана

Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ – Министерство внутренних дел передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.
Как проинформировал официальный представитель МВД, досудебное расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World завершено следственно-оперативной группой министерства.
Как выяснилось в ходе расследования, с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в которую были вовлечены и казахстанцы.
Руководители пирамиды, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы с использованием виртуальной валюты", - отметил Нурдильда Ораз.
Привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков, пояснил официальный представитель ведомства.
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе, как сообщалось ранее, и гражданка Российской Федерации Ольга Клейнард
, в августе прошлого года экстрадированная из Минска. Именно Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
Напомним, что в сентябре прошлого года следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводил досудебное расследование
в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent. В стране на тот момент была пресечена деятельность 18 финансовых пирамид.
Кроме того, напомним, что в октябре текущего года руководитель компании Mudaraban Capital
взят под стражу за организацию финансовой пирамиды и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.