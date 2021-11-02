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Антикор проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана

01.11.2021, 13:27 166402
Антикор проводит крупную спецоперацию в нескольких регионах Казахстана
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Крупная спецоперация проходит в нескольких регионах Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Антикоррупционная служба подтвердила проведение следственно-оперативных мероприятий в городах Нур-Султане, Шымкенте, в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Актюбинской областях. Все задержания связаны с хищением субсидий для сельского хозяйства", - сообщили в пресс-службе ведомства.  


Подробности спецоперации в ведомстве обещали раскрыть позже. 


 

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Спецоперация Антикора: установлено более 30 причастных к хищениям

01.11.2021, 18:37 93475
Спецоперация Антикора: установлено более 30 причастных к хищениям
Фото: Из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - Антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. На данный момент установлено более 30 человек, причастных к хищениям. Об этом сообщил на брифинге помощник председателя Агентства РК по противодействию коррупции Шынгыс Алекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Антикоррупционной службой в результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства и акиматов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей. Они занимались хищением бюджетных средств, выделенных на субсидирование, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей", - заявил Алекешев.

 
Он уточнил, что установлено более 30 причастных лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Изъяты вещественные доказательства.
 
В настоящее время проводятся следственные мероприятия. 
 
 

МВД РК передало в суд дело крупнейшей за историю республики Казахстан финансовой пирамиды

01.11.2021, 14:17 159166
МВД РК передало в суд дело крупнейшей за историю республики Казахстан финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ – Министерство внутренних дел передало в суд дело крупнейшей за историю независимости республики Казахстан финансовой пирамиды Questra World, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На прошлой неделе обвиняемых в создании крупнейшей за историю независимости Казахстана финансовой пирамиды Questra World предали суду", - сообщил в ходе брифинга официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз.


Как проинформировал официальный представитель МВД, досудебное расследование по уголовному делу в отношении организаторов финансовой пирамиды Questra World завершено следственно-оперативной группой министерства.
 
Как выяснилось в ходе расследования, с марта 2016 по июнь 2017 года граждане Испании, Кабо-Верде и России создали на территории Казахстана финансовую пирамиду Questra World и руководили ею в составе транснациональной организованной группы, в которую были вовлечены и казахстанцы. 
 

Руководители пирамиды, предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели, стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, гарантируя доходность до 336% от вложенной суммы с использованием виртуальной валюты", - отметил Нурдильда Ораз.

 
Привлеченные средства перераспределялись между собой, обогащая одних участников за счет взносов новых вкладчиков, пояснил официальный представитель ведомства.
 
В результате активных действий в финансовую пирамиду были вовлечены тысячи граждан Казахстана. Сумма причиненного материального ущерба превысила 1 млрд тенге. По уголовному делу к ответственности привлечены 4 лица, в том числе, как сообщалось ранее, и гражданка Российской Федерации Ольга Клейнард, в августе прошлого года экстрадированная из Минска. Именно Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана.
 
Напомним, что в сентябре прошлого года следственный департамент Министерства внутренних дел РК проводил досудебное расследование в отношении отдельных граждан Казахстана и других стран по факту создания в 2016-2017 годах на территории страны финансовой пирамиды под названием Questra Holding ins, Questra World, Atlantic Global Asset Management, Five Winds Asset Managent. В стране на тот момент была пресечена деятельность 18 финансовых пирамид.
 
Кроме того, напомним, что в октябре текущего года руководитель компании Mudaraban Capital взят под стражу за организацию финансовой пирамиды и водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.
 

Также в Караганде решением суда 34-летний создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан более чем на 51 млн тенге, приговорен к пяти годам лишения свободы.
 
Как сообщалось ранее, в начале октября Агентство по финансовому мониторингу опубликовало список организаций, имеющих признаки нелегальной деятельности, в который включен 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых агентство выявило признаки нелегальной деятельности".
 

В Казахстане у наркопреступников изъято 1,3 килограмма героина

01.11.2021, 12:23 116425
В Казахстане у наркопреступников изъято 1,3 килограмма героина
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - За время операции "Карсора" по стране выявлено 934 преступления, в том числе 454 фактов сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Из незаконного оборота изъято 10,6 тонн наркотиков, в том числе: 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограммов синтетических наркотиков", - отметил на брифинге представитель МВД РК Нурдильда Ораз. 

 
Он также сообщил, что в ходе операции по стране ликвидировано 20 наркоплантаций: в Туркестанской области - 1, Кызылординской области - 18, Карагандинской области - 1. Изъято и уничтожено 13 тысяч кустов конопли весом более восьми тонн.
 
По его словам, для выявления и задержания преступных групп, занимающихся заготовкой марихуаны, и патрулирования использованы 18 автомашин повышенной проходимости.
 

Привлекалась вертолетная техника в Кызылординской и прилегающих районах Актюбинской, Карагандинской и Туркистанской областей, где за 20 облетов выявлено два "схрона" марихуаны (изъято свыше 17 килограммов), восемь наркопосевов (уничтожено более 8,5 тыс. кустов конопли). Задержаны десять лиц, занимавшихся незаконным культивированием конопли", - уточнил спикер.

 
Всего за истекший период текущего года выявлено около 900 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. В том числе 307 фактов сбыта, 87 фактов хранения в особо крупном размере. В незаконный оборот недопущено более 107 килограммов синтетики.

 

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