Апелляционная коллегия отменила оправдательный приговор экс-главе ДГД Павлодарской области по делу о взятке в $100 тыс.

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Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба сообщила о приговорах по коррупционным делам в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства Семея, экс-главы департамента государственных доходов Павлодарской области и двух его подчиненных, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой ранее завершено досудебное расследование в отношении экс-главы ДГД Павлодарской области Е. Байгурманова, бывшего руководителя управления СЭР области А. Бейсембаева и бывшего офицера того же подразделения Д. Магзумова. Они подозревались в получении взятки в сумме $100 тыс. за прекращение уголовного дела и не доначисление налогов ТОО "Гамма Талдыколь" в размере 1 млрд 100 млн тенге ", - напомнили в Антикоррупционной службе.

17 февраля приговором Апелляционной коллегии по уголовным делам Павлодарской области приговор первой инстанции был отменен . Байгурманов приговорен к 11 годам лишения свободы, Бейсембаев - к 10 годам лишения свободы, Магзумов - к штрафу в сумме 160 млн 600 тыс. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, сообщается, что Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении подполковника полиции, занимавшего должность старшего следователя по особо важным делам департамента полиции СКО.

Он подозревается в получении взятки в размере 2 млн тенге от одного из участников уголовного процесса за прекращение уголовного дела, находившегося в его производстве. Установлено, что фактически уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления ещё 8 февраля 2020 года. В связи с полным признанием вины, Антикоррупционной службой планируется завершить досудебное расследование с направлением дела в суд в ускоренном порядке", - прокомментировали в ведомстве.

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