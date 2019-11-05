Павлодар. 4 ноября. Kazakhstan Today - Бывшего главу департамента госдоходов Павлодарской области оправдали по делу о взятке в $100 тыс., передает Kazakhstan Today.

На скамье подсудимых были экс-руководитель департамента государственных доходов Ернур Байгурманов и его подчиненные: начальник управления службы экономических расследований ДГД Азамат Бейсембаев и офицер СЭР ДГД Даулет Магзумов. Их задержали по заявлению руководителя группы компаний "Заман" в антикоррупционную службу, пишет pavlodarnews.kz

Как объявил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Бахыт Нурланов, суд постановил признать Байгурманова невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК, и оправдать за отсутствием уголовного правонарушения. Меру пресечения в виде залога отменить.

Невиновными также признаны Бейсембаев и Магзумов. Залог, а также денежные средства, изъятые в ходе обыска, мобильные телефоны будут переданы оправданным в суде.

Как сообщалось ранее, о задержании Байгурманова, Бейсембаева и Магзумова по факту получения взятки в $100 тыс. стало известно в сентябре . В их отношении были проведены следственно-оперативных мероприятия - обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства. Было начато досудебное расследование по статье "Получение взятки преступной группой в особо крупном размере".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства