08.01.2024, 15:14 23406
Арестован арендатор взорвавшегося в Уральске кафе
Фото: Depositphotos
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Уральск. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ранее задержанный предприниматель, арендовавший кафе, в котором в ночь на 4 января прогремел взрыв и погибли люди, арестован.
Следственный суд постановил оставить 34-летнего арендатора кафе Rizyq под стражей на время досудебного следствия.
Он проходит подозреваемым в совершении преступления по статье УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает издание "Мой город".
В суде прокурор обратил внимание, что арестованный ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Также на него составлен протокол за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых мигрантов с нарушением закона РК.
Напомним, из-под завалов кафе, обрушившегося в следствие хлопка газовоздушной смеси, извлекли тела трех погибших.
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08.01.2024, 20:22 13426
Завершено расследование по делу Куандыка Бишимбаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Адвокат Жанна Уразбахова (Мухамади) заявила о завершении расследования по делу Куандыка Бишимбаева.
В конце прошлой недели, нас уведомили об окончании досудебного расследования по факту убийства Салтанат Нукеновой. В настоящий момент, нас ознакомили со всеми проведенными по делу экспертизами. Но материалы уголовного дела, в полном объеме мы еще не видели. У меня довольно большой опыт по подобным делам, я и ранее участвовала по делам об убийствах, но даже меня шокировали выводы экспертов. Такой жестокости, хладнокровия я никогда не видела", - написала адвокат в своем аккаунте в Instagram.
Она добавила, что в настоящий момент, из уважения к родным Салтанат, нельзя раскрывать подробности самого убийства. После ознакомления сторон с материалами дела, и заявления ходатайств защиты, дело будет направлено в прокуратуру для принятия решения.
Представители прокуратуры и МВД уже заявляли СМИ, что по данному делу под арест взят брат подозреваемого. Как я и писала ранее, мы еще не ознакомлены со всеми материалами дела, но исходя из практики, брату подозреваемого должно быть предъявлено обвинение по статье 434 УК РК (Недонесение о преступлении). Диспозиция статьи: "Недонесение о достоверно известном готовящемся либо совершенном особо тяжком преступлении - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок". Дела данной категории - недонесение, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством направляются в суд вместе с основным делом по убийству. Подробнее, мы сможем рассказать, уже после ознакомления со всеми материалами уголовного дела", - написала Жанна Уразбахова.
Напомним, бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра".
Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
Позже в Генпрокуратуре сообщили, что Бишимбаеву вменяют убийство с особой жестокостью.
08.01.2024, 19:48 14751
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: в полиции рассказали, заведено ли уголовное дело в отношении водителя
Фото: Instagram/meirzhan_rtl
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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматы рассказали подробности расследования смертельного ДТП с участием автобуса, произошедшем в городе в конце 2023 года.
По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть трех граждан, управлением дознания ДП Алматы были зарегистрированы уголовные дела по части 4 статьи 345, части 3 статьи 351 и части 1 статьи 293 УК РК. Отметим, что водитель автобуса гражданка К. допрошена в рамках уголовных дел в качестве потерпевшей. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам будет принято законное процессуальное решение", - сообщили в полиции.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили. Позже в Сети появилось видео избиения водителя. 25 декабря в полиции сообщили, что дебошир, ударивший женщину-водителя, арестован.
08.01.2024, 19:30 16536
В Антикоре рассказали подробности расследования в отношении сотрудников "КазАвтоЖола"
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Жамбылской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц Жамбылского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере при строительстве пункта попуска Кордай, сообщает пресс-служба Антикора.
Предварительная сумма ущерба составляет более 194 миллиона тенге.
С санкции суда все подозреваемые: заместитель директора филиала "КазАвтоЖол", представитель подрядной организации и эксперт технического надзора заключены под стражу.
Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Агентстве по противодействию коррупции РК подтвердили информацию о начале расследования в отношении замглавы Жамбылского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" Даурена Тультаева.
08.01.2024, 18:54 18796
Контрабанда наркотиков из США в РК: виновные получили от 3 до 16,5 года
Группа лиц занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере
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Алматы. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование в отношении группы лиц по факту незаконного перемещения через госграницу наркотиков в особо крупном размере окончено департаментом АФМ по Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, житель Алматы был задержан при получении почтовых отправлений из США. У него обнаружены и изъяты: марихуана высушенная 649 граммов и гашиш 676 граммов.
При проведении дальнейших проверочных мероприятий установлена группа лиц, которая занималась незаконным перемещением через госграницу наркотиков в особо крупном размере и сбытом через Telegram. У них также обнаружены и изъяты: марихуана 705 граммов и гашиш 1266 граммов.
Приговором суда семеро виновных осуждены от 3 до 16,5 года лишения свободы.
В результате предпринятых мер АФМ пресечена деятельность канала по контрабанде наркотиков из США в Казахстан и нескольких Telegram-каналов по сбыту наркотических средств на территории Алматы.
Ранее сообщалось, что КНБ РК в 2023 году ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.
08.01.2024, 16:00 21861
К шести годам заключения приговорен организатор финпирамиды Qnet
Ущерб, нанесенный 136 гражданам, составил 145 млн тенге
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Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Организатор финансовой пирамиды Qnet, обманувший граждан на 145 млн тенге, приговорен к шести годам заключения, сообщили в городском суде Астаны.
Согласно материалам суда, подсудимый с 2019 и по 2023 год организовал в столице финпирамиду под прикрытием интернет-торговли продуктами международной компании Qnet.
Под видом легальной покупки товаров он незаконно привлек денежные средства потерпевших, при этом, оказывая психологическое давление, принуждал брать кредиты в банках, в том числе товарные кредиты", - отметили в суде.
Также он организовал финансовые пирамиды в Степногорске, Щучинске, Атбасаре, Кокшетау и в поселке Шортанды Акмолинской области.
В действительности выплаты происходили за счет привлечения других и размер выплат составлял всего 10-15% от суммы вложенных средств, после чего, ввиду отсутствия постоянного привлечения лиц в Qnet выплаты не поступали. Тем самым, нижестоящие не получали на постоянной основе выплаты, либо незначительно обогащались за счет привлечения новых лиц, не окупая даже вложенных личных средств, которые получены в банковских учреждениях под проценты", - разъяснили в пресс-службе суда.
Ущерб, нанесенный 136 гражданам, составил 145 млн тенге.
Суд признал подсудимого виновным в создании и руководстве финансовой пирамидой, а также в отмывании денег и иного имущества, полученных преступным путем и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций, сроком на 5 лет.
Отмечается, что гражданские иски потерпевших удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в ноябре прошлого года троих организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области.
06.01.2024, 16:00 77766
В Талдыкоргане убили двоих человек
По данному факту возбуждено уголовное дело, подробности не разглашаются
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Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях и СМИ распространилось сообщение об убийстве двоих человек в Талдыкоргане.
Сегодня в Талдыкоране по улице Акбастау в одном из частных домов обнаружены тела двоих человек с перерезанными горлами", - пишет региональный источник krisp.tdk.
По данным департамента полиции области Жетысу, возбуждено уголовное дело, организованы оперативно-розыскные мероприятия.
06.01.2024, 09:21 84611
Украинского миллионера разыскивают в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Долларовый миллионер из Украины Вадим Машуров объявлен в розыск в Республике Казахстан, сообщается на портале органов правовой статистики и специальных учетов Казахстана.
В сообщении говорится, что дело зарегистрировано 28 декабря 2023 года в Алматы. Инициатором розыска является Агентство по финансовому мониторингу Казахстана. Розыск ведет департамент экономических расследований Алматы.
По данным издания РБК Украина, 26-летний Вадим Машуров - IT-предприниматель, основатель компании Instime.World (сервис для продвижения и мон6етизации аккаунта в Инстаграм). Он признан одним из самых успешных молодых предпринимателей Украины.
СМИ пишут о причастности Машурова к созданию компании Sincere Systems. В июле прошлого года Агентство по финмониторингу Казахстана включило организацию в список финансовых пирамид.
По информации АФМ, с 2020 года Sincere Systems занималась привлечением средств граждан под видом компании, сотрудничавшей с криптовалютными биржами. Сумма привлеченных средств казахстанцев составила 215 млн тенге. Руководителя финпирамиды осудили на 6 лет.
05.01.2024, 18:40 102151
Задержан руководитель районного отдела образования в Атырауской области
Фото: Depositphotos
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Атырау. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки, сообщает пресс-служба Антикора.
Специализированным следственным судом Атырау санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста.
Следствие продолжается.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
В декабре 2023 года начальника управления департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы приговорили к пяти годам лишения свободы за коррупцию.
В начале декабря 2023 года сообщалось, что в Алматинской области трех судей подозревают в коррупции. Один из подозреваемых получил взятку за вынесение положительного решения об изменении вида принудительных мер медицинского характера насильнику малолетней.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?