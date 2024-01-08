Трагедия в Уральске: задержан арендатор кафе

Фото: ДЧС ЗКО

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Уральск. 4 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске из-под завалов, разрушенного в результате взрыва кафе, извлекли тело третьего погибшего.





В областном управлении здравоохранения рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Уральска, находящихся в больнице.





Из оставшихся в больнице двое мужчин являются гражданами Узбекистана, еще трое пострадавших - граждане Казахстана, это трое мужчин и две девушки, рассказали в ведомстве.









Одного мужчину с легким ожогом лица и шеи определили в отделение травматологии городской многопрофильной больницы. Еще четверых пострадавших госпитализировали в отделение реанимации с сильными ожогами от 15 до 52% площади кожных покровов", - приводит сообщение управления издание uralskweek.kz .





Состояние всех пациентов оцениваются как крайне тяжелое. У всех у них - закрытая черепно-мозговая травма. У одного из мужчин диагностирован двухсторонний пневматорекс и перелом правой плечевой кости.



