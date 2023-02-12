11.02.2023, 16:00 28126
Арестован бывший аким Актюбинской области Имантаев
Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями
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Актобе. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении бывшего акима Актюбинской области Ермека Имантаева заведено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.
Постановлением специализированного следственного суда Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями", санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года", - сообщает "Казправда" со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Постановление не вступило в законную силу.
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11.02.2023, 13:17 31551
В январе казахстанские пограничники выявили 54 лица с двойным гражданством
Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая
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Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2023 года Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска выявлено 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство, рассказали в пресс-службе КНБ
По данным КНБ, основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая.
Задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.
Напомним, в стране будут регистрировать утрату гражданства Республики Казахстан, если в течение шести месяцев со дня его приобретения лицо не представит справку о прекращении гражданства прежнего гражданства.
Утрата гражданства также будет регистрироваться в случаях, если после получения документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан, лицо получит или использует документ, подтверждающий гражданство другого государства.
10.02.2023, 15:38 56141
Виновным по двум делам признали Нурлана Масимова
Фото: gov.kz
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Павлодар. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В городском специализированном суде по административным правонарушениям рассмотрели два дела в отношении бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова.
Суд установил, что в 2021 году на закуп кормов для 18 служебных лошадей департамент выделил 60,9 млн тенге. Однако в нарушение норм запланировал сверх нормы 10,7 млн тенге. В 2022 году на корм выделили 13,4 млн тенге, но сверх нормы добавили 8,5 млн тенге", - информирует pavlodarnews.kz.
Неэффективное планирование привело к неэффективному использованию бюджетных денег, посчитали в суде.
Вина бывшего начальника областного департамента полиции доказывается протоколами об административных правонарушениях, аудиторскими отчетами, материалами ревизионной комиссии, показаниями и другими исследованными судом доказательствами. Суд по статье 234-1 КоАП РК назначил виновному штраф в размере 214,4 тысячи тенге по каждому делу", - сообщили в пресс-службе суда.
Также суд вынес частное постановление в адрес ревизионной комиссии по Павлодарской области за нарушение процессуальных норм при составлении протокола об административном правонарушении.
Напомним, в начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области.
Позже стало известно, что антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Нурлана Масимова.
Экс-глава полиции региона подозревался в получении взятки в особо крупном размере по статье 366, часть 4, УК РК. Нурлана Масимова объявили в розыск.
В Агентстве по противодействию коррупции РК заявили, что за предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 12 млн тенге.
13 июля Антикоррупционной службой совместно с Пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам на территории ВКО он был задержан.
09.02.2023, 14:49 87321
В Павлодаре вынесли приговор несовершеннолетнему насильнику
Осужденный вину признал полностью и раскаялся
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор несовершеннолетнему насильнику.
Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании, сообщает Pavlodarnews.kz.
Это преступление относится к категории особо тяжких и предусматривает наказание в виде 20 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы. Однако ввиду несовершеннолетнего возраста по закону может быть назначено не более 10 лет заключения", - пояснили в СМУСе
Осужденный вину признал полностью и раскаялся. В итоге суд назначил подростку 7,5 года лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней безопасности.
По гражданскому иску в пользу потерпевшей взыскано с законного представителя осужденного два миллиона тенге. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что насильник малолетней девочки получил 22 года тюрьмы в Павлодаре.
09.02.2023, 13:30 89746
В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду
Только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы
Фото: Depositphotos
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Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области аграрии платили в три раза дороже за поливную воду, сообщает Антикоррупционная служба по Алматинской области.
В ходе мониторинга ирригационных сетей области специалистами установлено, что сельскохозяйственные кооперативы, не обладая правами на оросительные каналы и не входя в регистр естественных монополий, занимались коммерческой деятельностью", - сообщили в Антикоре.
По данным пресс-службы, воду они получали у филиала БАК имени Кунаева РГП на ПХВ "Казводхоз" согласно утвержденному тарифу, однако подавали ее фермерским хозяйствам по завышенным ценам, тем самым заняв роль монополиста.
К примеру, если стоимость воды в БАК составляет 0,7 тенге за 1 кубический метр, то СПК подают воду сельхозтоваропроизводителям по 20 000 - 28 000 тенге за гектар, что в среднем составляет более 2 тенге за кубический метр. При этом, договора по доверительному управлению данными каналами имеют только 2 из 24 СПК. Сложившаяся ситуация привела к нарушению прав сельхозтоваропроизводителей. Отныне поливную воду фермеры будут получать напрямую с Большого Алматинского канала", - сообщает ведомство.
На основании рекомендации Антикоррупционной службы проработан вопрос заключения договоров напрямую с БАК по цене 0,5 тенге за 1 кубический метр в Каратурукском сельском округе Енбекшиказахского района, где более 272 крестьянских хозяйств.
Тем самым местным фермерам в предстоящем сезоне будут платить уже напрямую, при этом сэкономив за сезон более 42 млн. тенге, только в одном сельском округе.Также рассматривается вопрос по прямому заключению договоров в других сельских округах", - добавили в пресс-службе.
По данным Антикора, только 5 из 24 СПК в соответствии с антимонопольным законодательством утвердили свои тарифы в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Алматинской области.
Ранее сообщалось, что в Казахстане из-за дефицита воды площадь посева риса сократилась на 8,7 тысячи гектаров.
09.02.2023, 13:16 90461
В Алматинской области в получении взяток подозревают руководство отдела департамента фармконтроля
Установлено получение взяток от представителей малого бизнеса на общую сумму 850 тысяч тенге
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Конаев. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Алматинской области при координации прокуратуры пресечена коррупционная деятельность должностных лиц в сфере фармацевтического контроля.
В систематическом получении взяток изобличены руководитель и исполняющий обязанности руководителя отдела Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения РК. Установлено, что по их незаконному требованию от представителей малого бизнеса получены взятки на общую сумму 850 000 тенге за выдачу генеральных лицензий и приложений к ним на осуществление фармацевтической деятельности (аптечный бизнес)", - говорится в сообщении Антикора.
Работа по пресечению и выявлению системной коррупции, а также защите бизнеса продолжается, отметили в Антикоррупционной службе.
Ранее сообщалось, что должностное лицо департамента фармконтроля подозревается в коррупции в Туркестанской области.
09.02.2023, 09:09 96461
Из Беларуси экстрадирован подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Жамбылской области
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана при содействии Интерпола из Республики Беларусь экстрадирован гражданин Казахстана. Он подозревается в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
После совершения преступления указанное лицо скрылось от органов уголовного преследования и объявлено в международный розыск. В настоящее время подозреваемый доставлен в Казахстан и водворен в следственный изолятор", - проинформировали в ведомстве.
По казахстанскому уголовному законодательству за совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы.
08.02.2023, 13:33 133171
Мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы мошенник предлагал родителям выпускников несуществующие подготовительные курсы за 239 тысяч тенге.
22-летний молодой человек действовал под видом директора образовательного центра, готовящего старшеклассников к ЕНТ.
По условиям договора родитель мог оплатить сумму - 238 тысяч тенге частями. При этом "учитель" обещал гарантированный возврат денег, если ребенок не сдаст тестирование. На деле - основатель учебного центра скрылся: дети не получили обещанных уроков, а их родители обратились за помощью в полицию", - рассказал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество". В уголовном деле на данном этапе следствия значатся 76 потерпевших. Подозреваемый задержан и находится под стражей.
Вчера акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата.
08.02.2023, 11:49 113766
Осужден экс-руководитель Павлодарского НХЗ за махинации с землей
Фото: Astanatv.kz
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Павлодар. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего генерального директора Павлодарского нефтехимического завода Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы.
В 2017 году Данбай продал частной компании землю предприятия. При реальной стоимости 44 миллиона тенге участок отдали всего за шесть миллионов. К нему "в довесок" прилагалось еще и здание бывшего узла ввода присадок. А покупателем стал не кто иной, как руководитель отдела закупок нефтезавода и советник самого Данбая. В результате махинаций с передачей функций по дозированию и вводу присадок снизилось качество дизтоплива, а цена на него выросла, считают следователи, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Руководство ПНХЗ в лице Данбая, Алсеитова, Атакулова путем необоснованного заключения договоров между ПНХЗ и "Ертiс Нефте Сервис" организовали мнимую конкурентную среду при проведении тендеров. В период с января 2018 года по февраль 2022 года ПНХЗ необоснованно выплатил в адрес "Ертiс Нефте Сервис" 753 миллиона тенге за оказание услуг по дозированию и вводу присадок в дизельное топливо", - рассказал исполняющий обязанности руководителя второго оперативного управления департамента экономических расследований по Павлодарской области Серик Муслимов.
Главный фигурант и его подельники полностью признали вину и возместили ущерб.
Напомним, Данбая также обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
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