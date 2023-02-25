Астанчанину грозит до 15 лет лишения свободы за поставку и сбыт мефедрона
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб"
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 лет лишения свободы грозит астанчанину за поставку и сбыт мефедрона в Акмолинской области, сообщает Polisia.kz.
Была получена оперативная информация в отношении жителя Астаны, который занимался поставкой и сбытом мефедрона в особо крупном размере как в самой столице, так и за ее пределами. По данному факту было начато досудебное производство по пункту 5 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ с использованием электронных и информационных ресурсов)", - проинформировали в полиции.
При задержании складмена оперативники изъяли пакет, в котором находилось 30 "бомб", в каждой из которых от 10 до 30 расфасованных закладок. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является психотропным веществом "мефедрон" общим весом 843 грамма.
Сообщается, что 35-летний астанчанин не успел спрятать закладки по тайникам. Также наркополицейские изъяли мобильный телефон подозреваемого, в котором имеется переписка c куратором по продаже наркотических средств и фотоотчет о сбыте мефедрона.
23 февраля подозреваемый был заключен под стражу. Полицейскими продолжается работа по установлению других участников преступной деятельности", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.
25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика мефедрона.
20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.
16 января в Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом.