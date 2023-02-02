КНБ пресек деятельность крупной наркогруппировки

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в сбыте наркотиков, сообщает - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была задержана 33-летняя женщина, подозреваемая в сбыте наркотиков, сообщает Polisia.kz





Установлено, что она реализовывала наркотики путем закладок, которые оставляла в людных местах. Полицейские установили тайники, из которых изъяли закладки с наркотиками.





В ходе личного обыска у женщины было обнаружено 45 свертков с наркотическим средством. Далее в ходе обыска по месту жительства у нее изъяты полиэтиленовые пакеты с содержимым веществом аналогичного происхождения, а также изъяты весы с наслоением.





Общий вес изъятого мефедрона составил более 730 г, которые соответствуют 1500 разовым дозам, которые не дошли до наркопотребителей.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в ИВС. Полицейскими проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников.









Дополнено 02.02.2023, 08.00





Мефедрон - синтетический наркотик, появившийся совсем недавно, в 2008 году, но успевший стать очень популярным среди подростков и молодежи. Стремительный взлет этой соли обеспечила легенда о его полной безопасности и отсутствии привыкания, информирует narko-info.ru





Это синтетическая соль, относящаяся к амфетаминам. Она быстро стала популярной среди желающих "словить кайф" на тусовках. Молодежь выбирает этот наркотик по следующим причинам: сравнительно небольшая цена; быстрое появление ярко-выраженного эффекта, чувства эйфории, сохраняющееся длительное время; наркодилеры смогли убедить молодежь в том, что данный наркотик абсолютно безвреден, не приводит к абстиненции и совсем не вызывает привыкание.





Последнее утверждение является абсолютной ложью, выдумкой заинтересованных в этом людей для повышения лояльности к препарату. На самом деле стойкая психологическая зависимость формируется уже после двух-трех употреблений мефедрона.





Преодолеть тягу к психотропной соли самостоятельно бывает очень сложно, особенно если зависимый употребляет ее уже длительное время.





Мефедрон - это наркотик для вечеринок и ночных клубов. Молодежь выбирают его из-за его психостимулируещего эффекта: после употребления появляется много энергии, желание много разговаривать по душам, доверие даже к малознакомым людям, отсутствие сонливости.





При вдыхании мефедрона эффект наступает уже через пять-десять минут и продолжается 1-2 часа. В этом состоянии обычно наблюдается: заряд энергии и жизненных сил; желание много двигаться, говорить, делиться самым сокровенным; поднимается настроение, появляется чувство безмятежности, все проблемы забываются; появляется сексуальная возбужденность.





Употребление мефа создают также такие эффекты, как трип и репорт. То есть усиливаются звуковые и цветовые восприятия, меняется понимание пространства и времени, возможно появление странных образов или переживание событий из детства, рождение, смерть и другое.





Если человек постоянно принимает это вещество, он может до нескольких дней обходиться без еды и сна, при этом оставаясь бодрым и энергичным. Но даже единичная доза высасывает из него недельный запас сил и энергии. Когда действие препарата заканчивается, человек ощущает сильную жажду и жуткую усталость. Неминуемо начинается депрессия, упадок сил, бессонница. Столь мощное влияние на психику отзывается паническими атаками, психозами и чувством бессмысленности своего существования.





Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности пресек деятельность преступной группы, организовавшей устойчивый канал поставок и сбыта синтетических наркотиков в особо крупных размерах на территории Казахстана.





25 января стало известно, что в Костанае две студентки колледжа занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным. При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона.





20 января в Астане полицейские задержали 27-летнего мужчину, у которого в ходе личного обыска обнаружено 3 свертка с мефедроном. При обыске по месту жительства изъято 50 свертков мефедрона и электронные весы. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 50 граммов, что составило бы более 200 разовых доз для наркопотребления.



