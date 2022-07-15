Автомобиль закидали камнями на Алаколе, пострадал ребенок

Фото: Facebook/Dina Tansari
О происшествии сообщила в соцсети правозащитница Дина Тансари.
В Алматинской области пьяный мужчина кидал камни по проезжающей машине. В машине было четверо детей и родители. Восьмилетняя девочка пострадала. Подозреваемый на свободе! Декриминализация побоев и легкого вреда здоровью приводит вот к таким результатам! Можно бить, портить имущество и будет вам за это штраф!" - написала Тансари.
Она также опубликовала сообщение областного департамента полиции по данному факту. По данным полиции, нападение произошло 10 июля, супруги вместе с детьми в тот момент искали пансионат у побережья. В селе Акши их автомобиль забросал камнями неизвестный.
В результате автомашине были причинены технические повреждения, а также серьезные травмы получила их 8-летняя дочь. В ходе организованных розыскных мероприятий задержан один из отдыхающих, оказавшийся 28-летним жителем Жаркента. В своих показаниях мужчина пояснил, что находился в алкогольном опьянении. По факту с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное статьей 293 УК РК (Хулиганство)", - говорится в сообщении.
Также в полиции уточнили, что пострадавшая девочка госпитализирована в детскую областную больницу. На время расследования в отношении правонарушителя избрана мера принуждения "обязательство о явке".