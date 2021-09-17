НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - Экс-главе ТОО СК "Фармация" Берику Шарипу отменили оправдательный приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приговор судьи первой инстанции Каната Дуйсембиева отменен апелляционной коллегией. При повторном рассмотрении дела установлено, что Берик Шарип злоупотреблял должностными полномочиями. Он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе столичного суда.
Напомним, в августе этого года суд первой инстанции вынес Берику Шарипу оправдательный приговор. Все обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями были сняты. Шарипа выпустили из зала суда.
Днем ранее, выступая с последним словом в суде, Шарип заявил, что считает себя невиновным.
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