Берик Шарип не признал свою вину в суде

НУР-СУЛТАН. 3 АВГУСТА - Экс-глава "СК-Фармация" Берик Шарип не признал своей вины во время оглашения последнего слова в суде, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





По версии следствия, Берик Шарип виновен в срыве поставок защитных костюмов из Китая, что повлекло массовое заражение медицинских работников коронавирусом в апреле - мае 2020 года. Подсудимому вменяют "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Шарипа также обвиняют в незаконном хранении оружия. Подсудимый приобрел пистолет в магазине "Арсенал" в Шымкенте в 2006 году и не сдал его вовремя", - сообщает Хабар 24.





В суде Шарип заявил, что в апреле 2020 года закуп защитных костюмов для медиков всей страны стоял остро. Поэтому обеспечить стандартный закуп, с долгим ожиданием всех процедур, возможности не было.

Вопрос стоял на особом контроле у правительства и Министерства здравоохранения. Был создан отдельный служебный чат, в котором участвовали руководители всех заинтересованных подразделений Минздрава и комитета. Мы могли просто механически размещать объявления и докладывать Министерству здравоохранения и МВК, что все страны закрыты, нет предложений и закуп не состоялся. Но в тех условиях я не мог поступить столь безответственно. Я принял решение и взял на себя ответственность. И вот уже более 11 месяцев нахожусь в следственном изоляторе", - цитирует Шарипа агентство Sputnik.

По словам Шарипа, весь мир продолжает искать меры защиты от пандемии коронавируса, а значит, заражение врачей, ежедневно работающих с больными, неизбежно.

Мы также принимали участие в противоэпидемических мероприятиях, у нас также болели коллеги. Одна из них скончалась в июне 2020 года в возрасте 38 лет. Было сложно работать на удаленке, при закрытых границах, дефиците финансовых средств, но мы старались делать все, что было в наших силах", - сказал подсудимый.

Он также заявил, что не лоббировал интересы компании ТОО "Inkar", закупавшей защитные костюмы. По словам Шарипа, костюмы соответствовали требованиям, к тому же их продавали по наименьшей стоимости.

Синофарм" и "Мехико" не предлагали достаточный объем - 300 тысяч и 500 тысяч, соответственно. Нам требовалось два миллиона. К тому же они не предоставили ни одного сертификата, а цены были в два раза выше", – объяснил Шарип.

Он также прокомментировал дефицит лекарств в аптеках летом 2020 года.

Когда меня арестовали, многие думали (и об этом писали СМИ), что меня обвиняют в дефиците лекарственных средств в аптеках, хищении гуманитарной помощи. Однако мы знаем, что у "СК-Фармации" нет полномочий поставок в частные аптеки. Такими полномочиями наделили единого дистрибьютора уже после моего увольнения", - пояснил он.

По гуманитарной помощи Шарип заявил, что орган досудебного расследования все проверил, у "СК-Фармации" все в целостности было поставлено в регионы.

Я старался обеспечить своевременную поставку лекарственных средств и медизделий, необходимых для лечения пациентов в поликлиниках и больницах, максимально автоматизировать процедуры закупа, сделать их прозрачными и понятными для каждого поставщика, оказать предусмотренную законом поддержку товаропроизводителям. В период моей работы с 2018 по 2020 годы сэкономлено порядка 65 млрд тенге бюджетных средств, что позволило Минздраву расширить список получателей бесплатных лекарств", - рассказал подсудимый.

В настоящее время прокурор просит признать Шарипа виновным по двум статьям Уголовного кодекса и приговорить к пяти годам колонии средней безопасности, а также внести представление президенту о лишении подсудимого звания "Ерен енбеги ушин".

Приговор по делу экс-главы "СК-Фармация" озвучат в среду, 4 августа.

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