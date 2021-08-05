ФОТО: Twitter

НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Экс-главе СК "Фармация" Берику Шарипу вынесли оправдательный приговор, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Берика Шарипа признать виновным по части 2 статьи 287 и назначить штраф 1000 МРП. Признать невиновным по пункту 3 части 4 статьи 361 и оправдать за отсутствие в его действиях состава преступления. Зачесть срок наказания в виде штрафа период содержания под стражей", - огласил приговор судья Есильского районного суда Нур-Султана Канат Дуйсембиев.

Напомним, в августе Берик Шарип был арестован по факту злоупотребления полномочиями при закупке медицинских изделий в период ЧС, повлекшему тяжкие последствия. Глава государства поручил провести расследование по факту дефицита лекарственных средств в разгар пандемии и всех виновных привлечь к ответственности.





Дополнено. Бывший председатель правления ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип частично оправдан. Суд пришел к мнению, что в ходе судебного следствия не была установлена причинно-следственная связь между деянием и общественно-опасными последствиями, а также не установлены последствия, наступившие в результате злоупотребления Шарипа должностными полномочиями, что является обязательным признаком состава преступления и поэтому невозможно определить, являются ли последствия результатом злоупотребления должностными полномочиями.









«Для признания лица виновным в злоупотреблении должностными полномочиями необходимо было установить наличие цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям при использовании служебных полномочий», - сообщает пресс-служба городского суда Нур-Султана.





Обвинением не был доказан факт лоббирования Шарипом интересов ТОО «Inkar», 3-4 апреля 2020 года проведен особый порядок госзакупа с представителями ТОО «Inkar», ТОО «Ак Ниет» и ТОО «Bioritm.Plus», остальные поставщики отказались участвовать. По результатам конкурса на поставку защитных костюмов в количестве 2 миллионов штук на сумму более 8 миллиардов тенге победителем признано ТОО «Inkar».





Допрошенные в суде члены комиссии указали, что голосовали за ТОО "Inkar", давлений со стороны Шарипа не было.





Таким образом права и законные интересы потенциальных поставщиков не были нарушены. Результаты конкурса не обжалованы, участвовавшие остальные поставщики не признаны потерпевшими, претензий по конкурсу не имеют.





В ходе судебного следствия было установлено, что срыв поставок защитных костюмов произошел со стороны поставщика из-за изменения экспортной политики Китая в связи с закрытием границ из-за пандемии, но не по вине СК "Фармация".





Ввиду непоставки ТОО "Inkar" защитных костюмов договор с данным товариществом был расторгнут, были поданы заявления в суд о признании его недобросовестным поставщиком и взыскании неустойки.





Согласно заключениям специалистов, заражение врачей произошло не только из-за дефицита защитных костюмов, но и из-за других факторов, таких как: нарушение зонирования и режима работы организаций здравоохранения, алгоритмов использования средств индивидуальной защиты при коронавирусной инфекции, алгоритма использования и утилизации средств индивидуальной защиты, несоблюдения медработниками санитарных правил, накопление вирусной массы в системе вентиляции, нарушение правил социального дистанцирования и ограничения контактов, отсутствие условий для изоляции персонала, нарушение правил барьерных методов защиты и так далее.





По факту данного же массового заражения врачей департаментом полиции Алматы осуществлялось досудебное расследование и постановлением следователя от 22 декабря 2020 года производство было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.





По факту массового заражения врачей органом досудебного расследования не установлены и не определены пределы обвинения.





Согласно обвинению, всего в период с 15 апреля по 31 мая 2020 года в РК, коронавирусной инфекцией (в том числе вирусной пневмонией) заразилось более 2 тысяч медицинских работников.





Вместе с тем, суд не может основываться на предположениях. Обвинение должно было четко определить количество заразившихся по вине Шарипа медицинских работников, признать каждого из них потерпевшим", - добавили в суде.





По пункту обвинения о неуплате пени в особо крупном размере на сумму 40 768 000 тенге, также является необоснованным, так как по иску СК "Фармация" решением суда с ТОО "INKAR" взыскано 10 000 000 тенге пени.





Постановка вопроса об уголовной ответственности заказчика, в лице Берика Шарипа, за неисполнения поставщиком обязательств по заключенному с ним договору о государственных закупках является не законным.





Приговором районного суда №2 Есильского района города Нур-Султана от 4 августа 2021 года Шарип признан невиновным в использовании своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц и организаций, повлекшие тяжкие последствия и оправдан за отсутствием в его действиях состава уголовного преступления.





Также по данному обвинению за ним признано право на возмещение вреда, причинённого незаконным привлечением к уголовной ответственности.





Вместе с тем Берик Шарип был признан виновным в незаконном хранении огнестрельного бесствольного оружия с возможностью стрельбы патронами травматического действия, а равно патронов к нему (часть 2 статьи 287 УК).





По данной статье ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 месячных расчетных показателей в сумме 2 778 000 тенге.





Ввиду зачета времени содержания под стражей к штрафу, назначенное наказание считается отбытым и Берик Шарип был освобожден из-под стражи в зале суда.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства