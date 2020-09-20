Более 200 килограммов осетровых изъято у браконьеров в Атырауской области

КНБ РК

Атырау. 19 сентября. Kazakhstan Today - В ходе несения службы по охране государственной границы Республики Казахстан вдоль побережья северной части Каспийского моря, в районе местности Амангелды Исатайского района Атырауской области были задержаны два гражданина Республики Казахстан, в лодках которых была обнаружена запрещенная к вылову рыба осетровых пород, передает Kazakhstan Today.

При осмотре плавательных средств пограничным нарядом была обнаружена запрещенная к вылову рыба осетровых пород в количестве 64 особи общим весом 245 килограммов", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

Также были обнаружены браконьерские орудия лова и GPS-навигаторы, с помощью которых правонарушители без труда определяли места расположения выставленных сетей.

Браконьеры были своевременно обнаружены пограничным нарядом, несмотря на то, что действовали ночью", - уточнили в ведомстве.

По данным комитета, предотвращен ущерб государству на сумму более 100 миллионов тенге.

В настоящее время в отношении задержанных лиц проводится досудебное расследование в соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан. Изъятая рыба передана в территориальные органы внутренних дел", - заключили в КНБ.

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