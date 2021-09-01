Более 200 млн тенге украли при строительстве водоочистного сооружения в Мангистау

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АКТАУ. 31 АВГУСТА - В Мангистауской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств, выделенных на строительство водоочистного сооружения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2017 году между ГУ "Бейнеуский районный отдел строительства" и подрядной организации заключен договор госзакупок на строительство водоочистного сооружения и внутрипоселкового водопровода в селе Сарга Мангистауской области на сумму 477,6 млн тенге", - рассказали в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.

В ведомстве уточнили, что по итогам судебно-строительной экспертизы сумма невыполненных работ составляет 203,6 млн тенге.

Подозреваемые в лице руководителей структурных подразделений госучреждений и подрядной организации в сфере строительства задержаны и водворены в ИВС. Расследование продолжается. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит", - добавили в АФМ.





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