Более 3 млн за день забрал астанчанин у трех обманутых пенсионеров

Фото: Polisia.kz

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Астана. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 12 августа в управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества, - 12 августа в управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества, сообщает Polisia.kz.





Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры в возрасте 70 и 83 лет. Показания заявителей также оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму за положительное решение вопроса. Встревоженные пожилые люди не раздумывая отдавали накопленные деньги: в двух случаях по 1 000 000 тенге и в третьем - 1 200 000 тенге.





Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя, при этом понимал, что совершает преступление.





По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по статье 190, часть 2, УК РК "Мошенничество".





Ранее членов преступной группы, обманувших своих знакомых и родственников на 340 млн тенге, осудили в Шымкенте.



