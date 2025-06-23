22.06.2025, 11:24 41161
Более 50 уголовных дел по ОПГ возбуждено в Казахстане
Фото: polisia.kz
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МВД с начала года инициировано возбуждение 51 уголовного дела в отношении лидеров и участников криминальных структур, сообщает Polisia.kz.
Департаментом полиции Алматы расследуются уголовные дела по фактам организации и участия в ОПГ членов преступной группы, которые под видом охранной деятельности фактически занимались хулиганствами, вымогательствами и хранением оружия. Их противоправные действия пресечены сотрудниками УБОП в январе 20225 года. Кроме того, расследуется семь дел по ОПГ, имеющим признаки транснационального характера, один факт создания преступного сообщества", - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Он добавил, что впервые начато досудебное расследование в отношении представителей криминалитета Казахстана по факту руководства транснациональным преступным сообществом. По делу проходят люди, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не только в Казахстане, но и за рубежом.
Совместно с КНБ, СГО и Генпрокуратурой проводится комплекс мероприятий по сбору доказательств, в том числе на межгосударственном уровне. Всего к ответственности привлекаются более 150 человек.
За последние два года окончены и направлены в суд более 90 уголовных дел, возбужденных по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах. В отношении 13 ОПГ уже вынесены судебные решения. Свыше 130 фигурантов осуждены к наказанию в виде лишения свободы до 20 лет", - добавил Куандык Алпыс.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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23.06.2025, 10:13 7291
В Астане убили девушку и ранили ножом ее брата Дополнено
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело
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Астана. 23 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 21-летний подозреваемый в убийстве девушки и нанесении ножевых ранений молодому человеку, сообщили в департаменте полиции Астаны.
В социальных сетях распространилась информация об убийстве девушки, которое произошло 22 июня в столичном ЖК Millennium Park.
По предварительной информации, подозреваемый является ее бывшим молодым человеком. Перед происшествием в квартире был слышен сильный шум. После этого подозреваемый набросился с ножом на прохожих и ранил младшего брата погибшей. Подростка позже обнаружили на детской площадке с ножевыми ранениями", - пишет Telegram-канал "Криминальный Казахстан".
В департаменте полиции Астаны прокомментировали, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В полицию поступило сообщение о ножевом ранении в одной из квартир жилого дома. На месте было обнаружено тело девушки с признаками насильственной смерти. Также пострадал ее несовершеннолетний брат, который с ножевыми ранениями был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции.
Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Дополнено 23.06.2025, 14.10
В управлении здравоохранения города Астаны рассказали о состоянии подростка, который ранее с ножевыми ранениями был доставлен в больницу, передает корреспондент агентства.
Подросток 2009 года рождения по линии скорой помощи был доставлен в МГДБ 2 в с ножевым ранением в области спины. Госпитализирован в отделение экстренной хирургии больницы. Жив. Состояние тяжелое", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, что жителя Астаны подозревают в убийстве сожительницы
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.06.2025, 21:14 100136
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 июня, на проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение, сообщает Polisia.kz.
Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.
У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.
Такие случаи будут строго пресекаться. Это не только вопрос закона, но и нравственного выбора. В рамках принципа "Закон и порядок" такие действия недопустимы", - заявил начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев.
Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана ответили водителям, которые требуют отменить наложенное на них наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
20.06.2025, 18:10 106326
Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют дипфейки для обмана жителей Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам. Что делать? Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям", - заявили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк:
- не обслуживает счета физических лиц;
- не предлагает инвестиционные продукты.
При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в АФМ рассказывали, как мошенники используют новые технологии для обмана. Также в агентстве пояснили, что дипфейк - это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил.
20.06.2025, 16:25 109916
Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Таразе
Фото: КНБ
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Тараз. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержан подозреваемый в организации крупной нарколаборатории, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
Операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков проведена в Таразе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области медики выписывали фиктивные рецепты на трамадол.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.06.2025, 15:39 111751
Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области
В ходе ОПМ "Дәрмек" был ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам второго этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в отношении 135 медработников составлены материалы, направленные в Комитет медико-фармацевтического контроля, сообщает Polisia.kz.
В ходе ОПМ "Дәрмек" в Туркестанской области ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.
Кроме того, в Восточно-Казахстанской области крупное предприятие привлечено к ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров. Изъято 380 тысяч тонн прекурсоров.
В Акмолинской области задержана жительница Кокшетау 2003 года рождения за сбыт наркосодержащих препаратов.
Всего в ходе ОПМ выявлено 237 административных правонарушений, изъято 23 тысячи ампул и 6 тысяч таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Проверено 709 объектов, в том числе 577 медицинских учреждений и 132 промышленных предприятия.
Ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц. Выявлено 20 наркопреступлений", - рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Напомним, в Казахстане за продажу трамадола без рецепта врача грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
20.06.2025, 11:47 117186
Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя города Астаны подозревают в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.06.2025, 10:36 120211
Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, в июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
19.06.2025, 18:10 144101
По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев сообщил, что по факту утечки персональных данных миллионов казахстанцев возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства.
Уже зарегистрировано уголовное дело, и оно передано для расследования в Министерство внутренних дел. Но в рамках статьи, вы понимаете, я не могу больше сказать", - прокомментировал замгенпрокурора.
Напомним, в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Позже центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
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