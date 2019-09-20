Больше шести лет проведет в колонии житель Кентау за пропаганду терроризма через соцсети

Туркестан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Уроженец Туркестанской области лишен свободы на 6 лет и 2 месяца за пропаганду терроризма через соцсеть "Вконтакте" и мессенджер WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

По материалам дела, житель города Кентау Туркестанской области Азамат Аманжолов является приверженцем салафизма и неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по факту употребления наркотических средств.

Согласно приговору суда, А. Аманжолов привлечен к уголовной ответственности за пропаганду в соцсети "Вконтакте" и мессенджере WhatsApp идей терроризма и религиозного экстремизма, сообщает портал " Отырар ".

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