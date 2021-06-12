Брат экс-министра труда и соцзащиты населения осужден на 10 лет лишения свободы

ТАРАЗ. 11 ИЮНЯ - В Таразе суд вынес приговор бывшему руководителю управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржану Нурымбетову, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тимуржан Нурымбетов обвинялся следствием в получении взяток в крупном размере на сумму свыше 44 миллионов тенге, мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате его преступных действий причинен ущерб государству на сумму свыше 54 миллионов тенге, пишет Kazpravda.kz

По этому же уголовному делу бывшие сотрудники управления Нурзипа Романова и Аида Утеулина обвинялись в посредничестве во взяточничестве, мошенничестве в особо крупном размере; директор ТОО Галимжан Сарымсаков и представитель ОО Канат Мустафа - в мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и даче взяток в крупном размере.

В суде прокурор просил назначить: Тимуржану Нурымбетову по совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы, Нурзипе Романовой - 8 лет лишения свободы, Галимжану Сарымсакову - 9 лет лишения свободы, Аиде Утеулиной - 7 лет лишения свободы, Канату Мустафе - 7 лет лишения свободы.

Адвокаты просили переквалифицировать действия подсудимых на менее тяжкие статьи и назначить наказания, не связанные с изоляцией от общества.

Смягчающим обстоятельством явилось частичное признание вины, отягчающим - совершение преступлений во время чрезвычайного положения.

Вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, изобличающих друг друга, свидетелей, заключением экспертиз и др. По совокупности Нурымбетову назначено 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Вместе с тем Нурымбетов был оправдан в легализации денег за отсутствием в его деянии состава преступления. Романовой и Сарымсакову назначено 8 лет лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Их имущество, приобретенное на добытые преступным путем средства, конфисковано. Утеулиной назначено 5 лет, Мустафе - 7 лет лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе", - сообщили в Жамбылском областном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 11 апреля 2020 года Антикоррупционная служба задержала главу управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржана Нурымбетова. Его подозревали в неоднократном получении взятки группой лиц. 14 апреля он уволился с должности по собственному желанию.

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