Бухгалтер колледжа в Павлодаре украла 26 миллионов тенге

ПАВЛОДАР. 15 НОЯБРЯ - Бухгалтер колледжа информационных технологий в Павлодаре осуждена на семь лет тюрьмы за хищение 26 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств в КГП на ПХВ "Колледж информационных технологий" города Павлодара.
Главный бухгалтер колледжа Ю. Безпалая, используя свое служебное положение, организовала преступную схему в период с 2015 по 2020 годы по незаконному завладению бюджетными средствами. Она привлекала лиц из числа знакомых и родственников для фиктивного трудоустройства в колледж, затем незаконно начисляла и получала за них заработную плату", - говорится в сообщении АФМ РК.
Обвиняемая осуждена к семи годам лишения свободы, с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью сроком на десять лет.
Напомним, руководство столичного детского дома украло 25,9 млн тенге, выделенных на закуп продуктов для воспитанников.