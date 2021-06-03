Бывший ректор и главбух университета похитили 1,7 млрд тенге, выделенные на стипендии

АЛМАТЫ. 2 июня - По 8 лет проведут в колонии бывший ректор и главный бухгалтер АО "Международный университет информационных технологий" (АО "МУИТ")

В Алматинском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего ректора АО "Международный университет информационных технологий" (АО "МУИТ") Д. Шыныбекова и главного бухгалтера Ж. Спабековой.

Установлено, что Шыныбеков и Спабекова в период с февраля 2013 года по ноябрь 2018 год похитили бюджетные денежные средства на сумму более 1 млрд 700 млн тенге, выделенные на стипендии . Средства были похищены путем составления фиктивных договоров с юридическими лицами, с последующим обналичиванием денежных средств", - сообщили в пресс-службе суда.

Ранее приговором суда первой инстанции Шыныбеков и Спабекова признаны виновными в присвоении и растрате имущества, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Спабекова также признана виновной в легализации денег, полученных преступным путем. Суд учел, что похищенные деньги не возвращены, и лишил подсудимых свободы.

Шыныбекову и Спабековой назначено по 8 лет лишения свободы (максимальное наказание при отсутствии отягчающих обстоятельств). они лишены права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, сроком на 5 лет, а Шыныбеков также лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством в области образования и науки, на тот же срок. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда первой инстанции изменен. Судом апелляционной инстанции уточнена сумма процессуальных издержек, произведен зачет в срок наказания времени нахождения Шыныбекова под стражей. Кроме того, поскольку в обвинительном акте органом досудебного расследования не было указано, что имущество Шыныбекова было добыто преступным путем, суд отменил конфискацию имущества и обратил это имущество в доход государства в счет возмещения ущерба. В остальной части приговор оставлен без изменения. Постановление вступило в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.

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