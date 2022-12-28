Бывший ректор ЖенПУ получила тюремный срок за махинации с землями университета

Фото: Polisia.kz

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Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - К вечеру вторника, 27 декабря, среди ярких событий криминальной хроники можно отметить сообщения о снятии с рейса авиадебошира, фейк о гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве и приговор по делу об убийстве пятилетней девочки.





Пьяный гражданин Узбекистана снят с авиарейса за мелкое хулиганство. 34-летний мужчина вел себя на борту агрессивно, нецензурно выражался. Пассажир был снят по акту с авиарейса Алматы - Ташкент и передан полицейским, сообщает пресс-служба МВД РК.





Также в полиции прокомментировали информацию о якобы гибели посетителя кафе в результате драки в Сатпаеве. По информации ведомства, 26 декабря в 01.39 в кафе Love Sushi произошел конфликт между посетителями. Прибывшие на место сотрудники полиции пресекли хулиганство. Участникам драки оказали медпомощь без госпитализации. В отношении обоих хулиганов составлен административный протокол по статье 434, часть 1, КоАП, и материал направлен в суд для принятия процессуального решения.





В Жетысуской области вынесли приговор по жуткому делу об убийстве пятилетней девочки, скелетированные останки которой были обнаружены на свалке. По данным суда, подсудимые прибыли на свалку, расположенную за пределами города, и по предварительному сговору убили ребенка, а затем скрыли тело.





Уголовное дело в отношении матери М. и двоюродного брата А. по факту убийства ребенка рассматривалось по части 3 статьи 99 УК РК (Убийство). Подсудимые полностью признали свою вину. В итоге суд признал обоих виновными, им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.