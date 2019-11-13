Нур-Султан. 12 ноября. Kazakhstan Today - Бывший следователь в Нур-Султане оштрафован на 2 млн тенге за взятку, передает Kazakhstan Today.

Следователь управления полиции района Алматы города Нур-Султана Диханов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 УК РК, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25-кратной суммы за взятку 80 тыс. тенге, что составляет 2 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в управлении профилактики коррупции департамента Агентства по противодействию коррупции по Нур-Султану.

Кроме этого, Диханов был лишен специального звания лейтенанта полиции.

Как сообщалось ранее, в ряде регионов страны вынесены обвинительные приговоры в отношении сотрудников органов внутренних дел

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