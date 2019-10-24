В Нур-Султане ряд сотрудников полиции осужден за совершение коррупционных преступлений

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - В ряде регионов страны вынесены обвинительные приговоры в отношении сотрудников органов внутренних дел, передает Kazakhstan Today.

"17 октября приговором районного суда №2 Алматинского района Нур-Султана инспектор дорожно-патрульной службы департамента полиции города капитан полиции Досханов К.Н. осужден к 4 годам лишения свободы. Он подозревался в завладении путем обмана денежными средствами представителя ТОО в сумме 390 тыс. тенге из ранее оговоренных 4 тыс. долларов США, якобы для передачи должностным лицам миграционной службы за освобождение ранее задержанных 19 граждан Республики Узбекистан", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

21 октября приговором этого же суда за получение взятки в сумме 100 тыс. тенге от гражданина за непривлечение к административной ответственности, к штрафу в размере 30-кратной суммы взятки, осужден инспектор спецбатальона ПП ДП города лейтенант полиции Салкимбаев.

В этот же день за аналогичное преступление (взятка в сумме 70 тыс. тенге за непривлечение к уголовной ответственности) Бурабайским районным судом оперуполномоченному ОКП отдела полиции района ДП Акмолинской области капитану полиции Тену В.Б. назначено наказание в виде штрафа в сумме 4 млн 900 тыс. тенге.

Кроме того, Петропавловским городским судом в неоднократном получении взяток (бытовая коррупция) от водителей за непривлечение к административной ответственности признаны виновными полицейские батальона УП города старший сержант полиции Кузьминых и младший сержант полиции Хисамутдинов. Они осуждены к 7 годам лишения свободы каждый.

Вышеперечисленные сотрудники полиции пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и специальных званий.

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