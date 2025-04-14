13.04.2025, 16:55 21376
Четверо казахстанцев попали в рабство в Мьянме
Фото: pexels.com
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Нейпьидо. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана уехали в Таиланд на заработки, а оказались в рабстве в Мьянме, сообщает ИА "Дунё".
Как рассказали потерпевшие из Узбекистана, они прибыли в Таиланд по предложению высокооплачиваемой работы в интернете, им был предоставлен бесплатный авиабилет из Узбекистана. Однако по прибытии в Таиланд обманным путем их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Там их принуждали к работе в мошеннических колл-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За их освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация.
В аналогичной ситуации в Мьянме оказались 7 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана. Дипломаты Узбекистана и Казахстана оказали содействие в организации возвращения всех пострадавших на родину.
11 апреля при содействии дипломатических представительств Узбекистана и Казахстана в Таиланде 2 гражданина Узбекистана, 4 гражданина Казахстана и 7 граждан Кыргызстана были успешно репатриированы на родину", - пишет издание.
В 2024 году в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми.
Напомним, в сентябре прошлого года в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.
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14.04.2025, 11:13 806
Имущество организаторов незаконных МФО на сумму 32 млрд тенге арестовал АФМ
В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агенства по финансовому мониторингу РК г. Алматы арестовал имущество шести незаконных микрофинансовых организаций на сумму 32 млрд тенге.
Продолжается расследование в отношении руководства "МФО "Creditum", "МФО "Sofi Finance", "МФО "Hava Finance", "МФО "SF Offline", "МФО "POS Credit", "МФО "Салем Кредит" по факту мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности", - уточнили подробности в ведомстве.
В результате незаконной деятельности указанных МФО пострадало более 327 тысяч граждан, которым причинен ущерб в размере 30 млрд тенге.
Заемщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями - "Hava Finance", "SF Offline" и "POS Credit". При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заемщика. За эту "услугу" взималась плата, многократно превышающая сумму первоначального займа, что загоняло граждан в долговую ловушку. В итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита", - сообщили в департаменте.
На счета микрофинансовых организаций, а также на их кредитный портфель наложен арест на сумму 31,8 млрд тенге.
Организатор МФО помещен под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины "BMW X6" "Toyota Tundra" общей стоимостью 225 млн тенге наложен арест. Расследование продолжается", - сообщает ведомство.
14.04.2025, 10:51 376
Житель Каскелена планировал создать террористическую группу для совершения терактов в Казахстане
Решением суда Алматинской области он приговорен к 9 годам лишения свободы
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решением суда Алматинской области за пропаганду терроризма и вербовку лиц для организации террористической деятельности к 9 годам лишения свободы приговорен один из жителей Каскелена. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Фигурант планировал создать террористическую группу в интересах совершения терактов в Казахстане. С этой целью насаждал идеологию терроризма другим верующим лицам и пытался их вербовать", - проинформировали в комитете.
Кроме того, по данным КНБ, решением суда города Актобе за пропаганду терроризма и незаконное хранение огнестрельного оружия признан виновным и приговорен к 9 годам лишения свободы один из жителей Актюбинской области.
В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к участию в боевых действиях за рубежом на стороне террористов, а также сам планировал к ним примкнуть. При обыске у него обнаружены 2 автомата, 8 пистолетов, 8 ружей, 3 обреза, 6 раций с гарнитурой скрытого ношения, 3 дымовые шашки, 1 светошумовая граната и 581 патрон", - говорится в сообщении.
Всего с начала текущего года по уголовным делам, которые расследовал КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждено 34 лица, в том числе два иностранных гражданина.
Они признаны виновными в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, вербовке, создании и участии в деятельности террористических, экстремистских групп и организаций.
В отношении еще 23 человек расследование продолжается.
14.04.2025, 08:28 4956
МВД выразило обеспокоенность в связи с вовлечением подростков в незаконный оборот наркотиков
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана выражает серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися фактами вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств. Только за три месяца по всей стране задержаны 23 подростка, подозреваемых в хранении и распространении запрещенных веществ, сообщил официальный портал МВД Polisia.kz.
Среди них - учащиеся колледжей первых курсов, а также школьники 9-11-х классов. Эти тревожные факты подтверждают необходимость принятия превентивных мер и особого внимания, прежде всего со стороны родителей и законных представителей", - отметили в ведомстве.
В МВД напомнили, что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности. За наркопреступления уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Согласно статьям 296 и 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан за хранение и распространение наркотиков предусмотрено строгое уголовное наказание - лишение свободы. Кроме того, статья 299-1 УК предусматривает уголовную ответственность за пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе через интернет и социальные сети", - сообщили в министерстве.
В ведомстве призвали родителей и законных представителей несовершеннолетних обратить особое внимание на круг общения детей, а также на то, чем они занимаются в свободное время.
Важно вовремя выявить риски и не допустить участия подростков в противоправной деятельности, которая может перечеркнуть их будущее", - отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
12.04.2025, 17:28 47076
Житель Костаная незаконно приобрел и хранил оружие и патроны
У него изъяли три единицы огнестрельного оружие и 200 патронов
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Костанай. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя Костаная по факту хранения им оружия, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В декабре 2024 года ранее судимый гражданин незаконно приобрел и хранил по месту жительства огнестрельное оружие и боеприпасы. Во время обыска у него в квартире изъято три единицы охотничьего огнестрельного оружия и 200 патронов, в том числе предназначенных для стрельбы из пистолета "Парабеллум" и автомата Калашникова - АК-74. По данному факту начато досудебное расследование. По результатам расследования уголовное дело направлено в суд.
Ранее депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона с изменениями и дополнениями по вопросам охранной деятельности. Он направлен на усиление требований к владельцам оружия и организациям, осуществляющим охранную деятельность.
11.04.2025, 11:25 77386
В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора охранной организации
Подозреваемые водворены в ИВС
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на директора одной из крупных охранных организаций региона в городе Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Установлено, что подозреваемые незаконно проникли в квартиру, завладев имуществом на общую сумму более 11 млн тенге. В ходе проведения обыска изъяты вещественные доказательства. В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия, назначены ряд экспертиз", - заявил начальник управления по борьбе с организованной преступностью Габит Кабдрахманов.
По его словам, подозреваемые водворены в ИВС. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее участников разбойного нападения разыскивали полицейские в городе Экибастузе.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
11.04.2025, 10:46 79016
В Кызылординской области вынесен приговор по делу об организации финпирамиды
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вынесен приговор по делу об организации структурного подразделения финансовой пирамиды Qnet. Расследование проведено департаментом АФМ по Кызылординской области, сообщили в пресс-службе АФМ.
Подозреваемые убеждали граждан инвестировать деньги в многоуровневую маркетинговую сеть и электронную коммерцию, в том числе приобретать фиктивные карты путешествия QVI tripsavеr и ювелирные изделия. Сумма вкладов варьировалась от 840 тыс. до 4 млн тенге, обязательным условием являлось привлечение других участников. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 51 лицо, которыми вложено свыше 63 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 7 лет.
Судом конфисковано имущество стоимостью 301 млн тенге: 7 квартир в столице и автомобиль Toyota Camry.
10.04.2025, 20:15 96626
В КТЖ выявили хищение дизтоплива в Карагандинской области
Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге
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Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных руководством Карагандинского эксплуатационного локомотивного депо и сотрудниками линейного отдела полиции станции Караганда-Сортировочная, было выявлено хищение дизельного топлива в крупном размере, сообщает пресс-служба КТЖ.
Дизтопливо воровали локомотивные бригады (машинисты и помощники машинистов тепловозов), работавшие на участке станция Тегизжол - перегон Углерудная - Дубовка. Ущерб составил свыше 7,7 млн тенге.
В рамках расследования ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" признано потерпевшей стороной. ТОО предъявило гражданский иск к подозреваемым.
По результатам судебного разбирательства, состоявшегося 17 марта 2025 года, подозреваемые были признаны судом виновными в совершении уголовного правонарушения. Каждому из них назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года с установлением пробационного контроля на весь период.
Нанесенный ущерб полностью возмещен. Приговор вступил в законную силу.
10.04.2025, 19:24 99311
Аномально высокие показатели: в Павлодаре нашли нарколабораторию по счетчику
Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения
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Павлодар. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники прокуратуры Павлодара проанализировали потребление электроэнергии в жилых домах города. Одна квартира показала аномально высокие показатели, явно несоразмерные с ее площадью, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Результаты первичной проверки показали, что в квартире окна плотно занавешены, жильцы ведут замкнутый образ жизни. Все признаки указывали на нелегальную деятельность.
Полицейские провели обыск, в ходе которого выяснилось, что в квартире оборудована нарколаборатория. Изъято более 3 кг наркотиков растительного происхождения, гидропонное оборудование, удобрение, упаковка.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан. Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к этой преступной деятельности.
Ранее в Восточно-Казахстанской области двух граждан Латвии осудили за организацию нарколаборатории.
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