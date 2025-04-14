Четверо казахстанцев попали в рабство в Мьянме

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Нейпьидо. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана уехали в Таиланд на заработки, а оказались в рабстве в Мьянме, сообщает - Граждане Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана уехали в Таиланд на заработки, а оказались в рабстве в Мьянме, сообщает ИА "Дунё"





Как рассказали потерпевшие из Узбекистана, они прибыли в Таиланд по предложению высокооплачиваемой работы в интернете, им был предоставлен бесплатный авиабилет из Узбекистана. Однако по прибытии в Таиланд обманным путем их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми. Там их принуждали к работе в мошеннических колл-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За их освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация.





В аналогичной ситуации в Мьянме оказались 7 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана. Дипломаты Узбекистана и Казахстана оказали содействие в организации возвращения всех пострадавших на родину.





11 апреля при содействии дипломатических представительств Узбекистана и Казахстана в Таиланде 2 гражданина Узбекистана, 4 гражданина Казахстана и 7 граждан Кыргызстана были успешно репатриированы на родину", - пишет издание.





В 2024 году в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми.



