С начала года в Казахстане выявлено 197 случаев торговли людьми

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Казахстана выявлено 197 преступлений, связанных с торговлей людьми, сообщила заместитель начальника управления департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Шинар Кучербаева на круглом столе по исполнению закона "О противодействии торговле людьми".





По словам Кучербаевой, с начала года заведены 22 дела по статье "Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов человека, похищение человека с целью эксплуатации" - одно дело, "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации" - 4 дела, "Торговля людьми" - 17 дел, "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией" - 15 дел, "Торговля несовершеннолетними" - 6 дел, "Вовлечение в занятия проституцией" - 13 дел и "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничеством" - 119 дел.





Казахстан входит во вторую категорию стран, которые принимают значительные усилия по данному направлению. Но, к сожалению, торговля людьми продолжает распространяться", - отметила представитель МВД.





На практике она складывается из таких случаев, как сексуальная и трудовая эксплуатация, торговля несовершеннолетними детьми, торговля человеческими органами, принуждение к попрошайничеству.





Напомним, в сентябре в Казахстане вступил в силу закон о противодействии торговле людьми.





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