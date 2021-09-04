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Четверо парней подозреваются в изнасиловании девочки в Алматинской области

03.09.2021 7021
Четверо парней подозреваются в изнасиловании девочки в Алматинской области
Фото: из открытых источников
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Четверо парней подозреваются в изнасиловании девочки в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Четверо парней подозреваются в изнасиловании девочки в Алматинской области. Трое из них - жители города Текели. Информация об их задержании появилась в социальных сетях. Сообщается, что жертве всего 14 лет. В ходе поисковых мероприятий выявлено 4 подозреваемых. Троим из них по 17 лет, а одному - 18 лет, сообщает телеканал "Астана"
 
В полиции информацию о задержании подтвердили. Парней арестовали сразу же после обращения отца девочки. Ведется расследование. Если вину докажут, молодым людям грозит до 15 лет тюрьмы. 
 

В настоящее время в соответствии с частью 3 статьи 120 УК РК возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Куанышбеккызы.


 

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