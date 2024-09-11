Члены алматинской ОПГ карманников получили длительные тюремные сроки

В столице изъяты два автомата Калашникова, похищенные при январских беспорядках

Фото: КНБ

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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года изъято 203 ружья, 41 автомат, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.





Всего с начала текущего года КНБ совместно с органами полиции ликвидированы 13 каналов незаконного оборота оружия, а также два цеха по его кустарному изготовлению. Изъяты 41 автомат, 203 ружья, 121 пистолет, 57 гранат, один гранатомет, 44 взрывных устройства и 11 138 патронов различного калибра. Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом оружия продолжаются", - проинформировали в КНБ.





В июле-августе КНБ при координации Генеральной прокуратуры проведены мероприятия по пресечению противоправной деятельности группы лиц, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов в городах Астане и Щучинске.





В ходе обысков в столице изъяты два автомата Калашникова, похищенных при январских беспорядках, и 43 боеприпаса, в Щучинске - семь единиц огнестрельного оружия, четыре пистолета и более 1500 боеприпасов различного калибра. Назначены судебно-баллистические экспертизы, проводятся досудебные расследования.