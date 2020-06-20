Дело о крупных хищениях в драмтеатре имени Горького в Нур-Султане передано в суд

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Руководитель Следственного управления департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Нурбек Даумов рассказал о ходе расследования в отношении руководства ГККП "Государственный академический русский театр драмы имени Горького", передает Kazakhstan Today.

Директор театра в сговоре и при соучастии со своими заместителями, директором "Ади-Жан" и экспертом технического надзора обвиняются в хищении денежных средств в сумме более 377 млн тенге, а также в покушении на хищение 94 млн тенге, выделенных на выполнение капитального ремонта здания театра", - рассказал Нурбек Даумов в ходе брифинга.

Кроме того, по словам Даумова, директор театра в сговоре и при соучастии со своими заместителями, директором "Ади-Жан" и директором ТОО "Астана-Кокше" обвиняются в хищении денежных средств в сумме 32 млн тенге, а также в покушении на хищение более 17 млн тенге, выделенных из бюджета государства на ремонт и реставрационные работы здания театра.

Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану завершено расследование уголовного дела, оно направлено в суд.





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