В Темиртау девушку семь лет держали взаперти

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Караганда. 17 июня. Kazakhstan Today - Девушку семь лет держали взаперти в Темиртау. Об этом стало известно после того, как пленница выбросилась из окна, передает Kazakhstan Today.

Днем 20 мая жительница девятиэтажного дома в Темиртау заметила, что на верхнем этаже девушка, одетая в грязный халат, открыла створки окна и пыталась то ли перелезть на наружную сторону балкона, то ли прыгнуть. Вскоре девушка упала на крышу пристроенного к дому кафе, пишет kriminalka.kz

Очевидцы происшествия спешно обратились к администрации кафе с просьбой пустить их на крышу.

Пострадавшая лежала там и стонала. Приехали врачи, полицейские… На следующий день местный парень показал нам видео обгаженной комнаты, где несколько лет жила девушка. Стены голые, постели нет, на полу лежал только крагис, кругом горы мусора. Невозможно было дышать…" - рассказала официантка кафе.

По словам жителей дома, пострадавшую девушку зовут Ириной, ей 26 лет. Росла без отца, воспитанием занималась мать. У нее есть старший брат Сергей, которому более 30 лет. По утверждению некоторых местных жителей, в момент падения он находился в квартире.

Ирина была очень скромной девочкой. Она училась в средней школе №23. Окончила школу и исчезла. Семь лет ее никто не видел. Мать, вполне порядочная женщина, работала на металлургическом комбинате. Кто-то ее еще до случившего спрашивал, куда делась Ирина. Мать якобы отвечала, что дочь вышла замуж и уехала жить в Астану". Когда спасатели стаскивали девушку вниз, люди узнали Ирину. Она очень сильно располнела, хотя раньше, до исчезновения, была очень худенькой девочкой", - рассказала жительница дома.

Девушку отвезли в клинику имени Макажанова в критическом состоянии: тяжелые травмы внутренних органов, кости рук, ног и черепа переломаны.

Почти все собеседники говорили о малоприятном ролике, который показали официантке кафе. Каждый, кто видел запись, отмечал: стены комнаты были измазаны дурно пахнущей субстанцией. Судя по кучам, девушка в течение семи лет заточения даже на горшок не ходила. Комната запиралась на замок, окна были наглухо загорожены платяными шкафами.

Соседи по девятому этажу, где живет семья Ирины, не замечали ничего необычного. Общая характеристика Сергея и его мамы: вежливые люди, но малообщительные. Сейчас мать и сын находятся на свободе и дают показания полиции.

Журналисты попытались встретиться с мамой Ирины. Вместе с ней в квартире была еще одна женщина. Они спокойно, без эмоций отказались давать комментарии. При этом в прихожую зашли парни, которые несли мешки со строительными смесями и две бухты линолеума. В квартире шел ремонт.

Между тем, по словам жителей дома, давно ходили разговоры о том, что все члены семьи состояли в какой-то религиозной организации.

Произошедшее сегодня прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области.

20 мая в дежурную часть Восточного ОП УП Темиртау из Центральной больницы города поступило сообщение о том, что к ним поступила 26-летняя жительница с высотными травмами. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 24, части 1 статьи 105 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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