Директор лесхоза в СКО выдал деляну за взятку

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Петропавловск. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области осужден директор лесного хозяйства, выдавший деляну за взятку, сообщает Антикоррупционная служба региона.
Как рассказали в ведомстве, в мае текущего года бизнесмен из Костанайской области обратился к директору Жамбылского лесхоза с просьбой дать разрешение на выписку деляны для заготовки топливной древесины (березы, осины) в объеме 100 кубических метров.
После отказа директора Жамбылского лесхоза в даче разрешения предприниматель предложил незаконное вознаграждение за согласие на выписку деляны. В этот же день он передал главе лесхоза взятку в размере 15 000 тенге", - рассказал руководитель управления превенции Дамир Хабибулин.
По словам спикера, директор Жамбылского лесхоза не имел оснований для отказа и своими действиями не только препятствовал в выдаче топливной древесины, но и поставил в затруднительное положение граждан, готовящихся к отопительному сезону.
Постановлением суда директору лесхоза назначен штраф в 25-кратной сумме взятки и предпринимателю за дачу взятки назначен штраф в 15-кратном размере суммы взятки.
В свою очередь курирующий заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО получил дисциплинарное взыскание.
Вместе с этим по итогам рассмотрения представления предложено для повышения прозрачности процессов и принимаемых решений процедуру отпуска и норму отпускного объема древесины перевести в цифровой формат с включением в реестр государственных услуг.