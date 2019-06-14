Директора фабрики в Акмолинской области осудили за смертельный удар подчиненной

Кокшетау. 13 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за гибель подчиненной осудили директора фабрики по переработке золота, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Он получил восемь лет колонии, хотя до последнего вину не признавал. Но суд доказал, что причиной смерти женщины стал именно удар, нанесённый начальником.

Супруга и родственники Дидара Утешкенова отказываются верить в его вину.

Не сочувствуют чужому горю ни родственники, ни он, ведёт себя ужасно. Нет уважения ни к прокурору, ко всем вот так. Это было видно, это было заметно и видно, я не знаю. Как будто муху убили, а не человека", - говорит сестра погибшей Алия Сейткасимова.

Прошлой зимой 33-летний директор предложил подвезти свою подчинённую с одного объекта на другой . А через два часа привёз едва живую на квартиру к другой сотруднице. Через пять дней комы 37-летняя женщина скончалась. Следствие пришло к выводу, что подчинённая отказалась ехать с директором, за что он её ударил. От этого лаборантка упала на асфальт и получила травму головы.

Подсудимого также обязали выплатить семье погибшей около 9 млн тенге. У Динары Аканбаевой осталась 12-летняя дочь. Она воспитывала её одна.

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