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Директора фабрики в Акмолинской области осудили за смертельный удар подчиненной

13.06.2019, 09:30 91693
Директора фабрики в Акмолинской области осудили за смертельный удар подчиненной
Кокшетау. 13 июня. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за гибель подчиненной осудили директора фабрики по переработке золота, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.
 
Он получил восемь лет колонии, хотя до последнего вину не признавал. Но суд доказал, что причиной смерти женщины стал именно удар, нанесённый начальником. 
 
Супруга и родственники Дидара Утешкенова отказываются верить в его вину. 
 

Не сочувствуют чужому горю ни родственники, ни он, ведёт себя ужасно. Нет уважения ни к прокурору, ко всем вот так. Это было видно, это было заметно и видно, я не знаю. Как будто муху убили, а не человека", - говорит сестра погибшей Алия Сейткасимова.

 
Прошлой зимой 33-летний директор предложил подвезти свою подчинённую с одного объекта на другой. А через два часа привёз едва живую на квартиру к другой сотруднице. Через пять дней комы 37-летняя женщина скончалась. Следствие пришло к выводу, что подчинённая отказалась ехать с директором, за что он её ударил. От этого лаборантка упала на асфальт и получила травму головы.
 
Подсудимого также обязали выплатить семье погибшей около 9 млн тенге. У Динары Аканбаевой осталась 12-летняя дочь. Она воспитывала её одна. 
 

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