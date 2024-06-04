03.06.2024, 18:00 33641
Директора ФК "Жетісу" подозревают в хищении более 85 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Директора футбольного клуба "Жетісу" подозревают в хищении более 85 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.
Антикоррупционной службой области Жетісу изобличен директор КГКП "Футбольный клуб "Жетісу", который в 2022-2023 годах совершил хищение бюджетных средств в сумме 85,4 млн тенге, выделенных на учебно-тренировочные сборы, путем их перечисления на карточные счета доверенных лиц", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Проверяются другие эпизоды преступной деятельности. Расследование продолжается", - добавили в агентстве.
Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
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04.06.2024, 11:06 7766
Антикор начал досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий в Казахстане
Фото: polisia.kz.
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
В ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан". Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что лжеспортсмены лишены спортивных званий.
Досудебное расследование продолжается", - заверили в агентстве.
Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
04.06.2024, 09:19 9996
Из ОАЭ в Казахстан экстрадирован подозреваемый в мошенничестве в крупном размере
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
В октябре 2010 года злоумышленник получил от потерпевшего денежные средства в размере свыше 50 млн тенге за доставку автомобиля марки "Роллс-Ройс" из США, после чего скрылся. В этой связи в отношении него было возбуждено уголовное дело, он был объявлен в международный розыск и скрывался от правоохранительных органов Казахстана более 10 лет", - проинформировали в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет с конфискацией имущества.
Как отметили в ведомстве, экстрадиция разыскиваемого стала возможной благодаря соглашению между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников от 2009 года, разработчиком которого являлась Генеральная прокуратура РК.
03.06.2024, 20:18 28911
В Семее мать подозревают в убийстве дочери
Фото: Polisia.kz
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Семей. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - О пропаже дочери сообщила 59-летняя жительница станции Аул, в Абайской области. 26 мая девушка выехала в сторону Семея, но до места назначения так и не доехала, сообщает HOLA News Kazakhstan.
В понедельник, 3 июня, стало известно, что Динара Досумбекова мертва. О ее смерти сообщили волонтеры, помогавшие с поисками.
По словам местных жителей, разрубленное на части тело нашел участковый в огороде у дома.
Подозреваемой в убийстве 30-летней девушки, ранее объявленной в розыск, является мать", - сообщили в департаменте поиилции Абайской области.
03.06.2024, 12:08 40976
Глава IT-компании и чиновник из Минспорта похитили выделенные на разработку ИС 105 млн тенге
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета по архивным делам и документации Министерства культуры и спорта, а также директор IT-компании осуждены за хищение более 105 млн тенге, выделенных на разработку информационной системы в рамках реализации госпрограммы "Цифровой Казахстан", сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Хищение осуществлялось путем выделения и перечисления бюджетных денег на техническое сопровождение информсистемы "Единый электронный архив документов" повторно. (...) Техспецификация ИС ранее разработана и введена в эксплуатацию самим подрядчиком с принятием обязательств по гарантийному техническому сопровождению. Однако руководство комитета, выделив на уже выполненные работы бюджетные средства, повторно перечислило их разработчику ИС по фиктивным актам выполненных работ", - рассказали в АФМ.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели дорогостоящее движимое и недвижимое имущество, которое с целью сокрытия преступного происхождения и введения в законный оборот оформлялось на доверенных лиц.
Суд приговорил заместителя председателя комитета и руководителя IT-компании к 6,5 года лишения свободы с взысканием причиненного ущерба, лишением госнаград и пожизненным лишением права занимать государственные и руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 7 лет", - проинформировали в агентстве.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее в Антикоре рассказали о системных коррупционных рисках в сфере спорта. В числе нарушений: повышенные зарплаты руководству профклубов, отдых в 5-звездочных отелях под видом тренировочных сборов и сомнительные агентские соглашения.
03.06.2024, 10:42 42821
Антикор проводит расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы
В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции
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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы после публикации в социальных сетях, сообщили в Антикоре.
17 мая 2024 года в социальных сетях размещена видеозапись неизвестного автора, в которой зафиксирован факт передачи денежных средств сотрудникам полиции южной столицы. Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование в отношении сотрудников департамента полиции Алматы по факту получения взятки за непринятие мер административного характера в отношении иностранного гражданина", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
02.06.2024, 10:06 82601
Через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ в течение мая 2024 года во взаимодействии с компетентными органами предотвращено незаконное перемещение через госграницу валюты на общую сумму свыше 1,4 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы КНБ.
Всего предотвращено 1739 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 38 фактов, общий вес - 143 грамма;
- оружия, боеприпасов - 82 факта (2 единицы пневматического, 2 единицы травматического оружия и 135 единиц холодного оружия, 62 боеприпаса);
- религиозной литературы - 32 факта (561 экземпляр);
- ГСМ - 536 фактов (более 46 тонн) на общую сумму свыше 10 млн тенге;
- товаров народного потребления - 883 факта на общую сумму более 3 млрд тенге.
По данным Погранслужбы, задержано 3368 нарушителей законодательства РК в пограничном пространстве, в том числе:
- за нарушение границы - 50 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 59 иностранных граждан.
Кроме того, пресечен 21 факт браконьерства в акватории Каспия.
Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Каких-либо ограничительных мер на государственной границе не вводилось, все пункты пропуска работают в штатном режиме", - отметили в пресс-службе КНБ.
01.06.2024, 14:53 105751
В Алматы пресекли деятельность нарколаборатории
Фото: КНБ РК
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Алматы. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом КНБ по Алматы при координации прокуратуры города пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба комитета.
16 мая в одном из частных домов южной столицы с поличным в процессе изготовления психотропных веществ задержаны двое граждан Казахстана.
В ходе обыска изъято семь килограммов мефедрона и 200 литров прекурсоров, а также оборудование для изготовления наркотических средств.
Стоимость обнаруженных наркотиков на черном рынке может составлять около 140 млн тенге.
По данным следствия, задержанные работали в интересах одного из зарубежных интернет-магазинов в качестве варщиков.
С санкции суда к ним избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование.
Иная информация разглашению не подлежит.
01.06.2024, 10:13 105621
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Шымкента усыновил шестерых детей в 2021 году. Как выяснилось, он держал их в ужасных условиях, заставлял работать, не разрешал мыться и связывал, сообщает OTYRAR.
Как сообщила омбудсмен по защите прав детей Жаннета Жазыкбаева, против нерадивого отца уже возбуждено уголовное дело.
Оказывается, он живет в маленькой времянке. Внутри темно и грязно. Сами дети очень худые. Выглядят как дети в концлагере во время войны, на их телах синяки и покраснения. Пятеро из них не могут говорить. Оказалось, что перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. По словам детей, их кормили мясом кошек и собак. При обыске мы обнаружили привязанных кошек в сарае", - рассказала Жаннетта Жазыкбаева.
За помощью обратился старший ребенок. Он и показал фото и видео условий, в которых они живут. Сейчас трое детей переданы в дом малютки, двое - в детский дом.
Выяснилось, что детей привлекали к работе, они не ели, их одежда была рваной, грязной. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщила уполномоченная по правам ребенка в Шымкенте.
По данным городского департамента полиции, сейчас завершены все следственные мероприятия. Дело направлено в суд.
Ранее в Улытауской области усыновленных детей - девочку и двух мальчиков пять лет держали в рабстве и заставляли работать на хозяйственной ферме. Детей били, морили голодом и не давали им учиться. Издевавшуюся над детьми приемную мать задержали.
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