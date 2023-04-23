Должностные лица "Озенмунайгаза" и "БерАли Мангистау Company" подозреваются многомиллионных хищениях Дополнено
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Жанаозен. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах, сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по Мангистауской области.
На основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "КазМунайГаз" ("Озенмунайгаз") департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства по финансовому мониторингу проводит несколько досудебных расследований. В частности, проводится расследование в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путем фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искаженных сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия", - говорится в сообщении ведомства.
Также ведется следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных на выполнение работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.
Согласно информации ДЭР, руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договоры со своими близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 млн тенге обналичены и присвоены.
Указанными действиями руководство ТОО "БерАли Мангистау Company" причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании", - добавили в ведомстве.
Напомним, 10 апреля рабочие из Жанаозена устроили забастовку возле здания "КазМунайГаза" в Астане. Рабочие требовали, чтобы вместо договоров аутсорсинга с ними заключили трудовые контракты на три года и дали возможность уходить в отпуск. Собравшиеся являются бывшими работниками компании "БерАли Мангистау Company", ранее проигравшей тендер на выполнение нефтесервисных услуг для АО "Озенмунайгаз".
По информации "КазМунайГаза", им предложили перейти в другую компанию с зарплатами $1500, но они отказались. По словам бастующих, работу предложили не всем, а только 55 из 240 человек.
Вечером 11 апреля протестующих задержали. Узнав об этом, жители Жанаозена собрались перед акиматом и потребовали освободить задержанных в столице. Позже бывшие работники "БерАли Мангистау Company" были освобождены и выехали поездом в Жанаозен.
Дополнено 22.04.2023, 10.10
Между тем накануне состоялось второе заседание специальной рабочей группы, прибывшей в Жанаозен для анализа имеющихся проблем на предприятиях города.
Во время совещания генеральный директор АО "Озенмунайгаз" Нурдаулет Килыбай отметил, что в случае выявления рабочей группой грубых нарушений в компании будут проведены кадровые перестановки.
Со своей стороны представители АО НК "КазМунайГаз" выразили готовность внести необходимые изменения по улучшению трудовых условий и обновлению инфраструктуры компании АО "Озенмунайгаз", - рассказали в пресс-службе КМГ.
В этот же день руководитель рабочей группы - заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов провел встречу с экс-работниками компании "БерАли Мангистау Company", находящимися в Жанаозене. В ходе диалога Хасанов озвучил предложения по трудоустройству бывших сотрудников "БерАли" с сохранением заработных плат, социального пакета и дальнейшим заключением долгосрочных трудовых договоров.