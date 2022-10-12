Досрочно освобожденного извращенца вернули в колонию в ЗКО

Уральск. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчина не приходил отмечаться, ночью отсутствовал дома, неоднократно привлекался к административной ответственности и игнорировал письменные предупреждения.

Ранее судимого за грабеж и преступления в отношении несовершеннолетних отправили назад в колонию в Западно-Казахстанской области, сообщает портал "Мой город"

По информации пресс-службы областного суда, в 2020-м житель Жанибекского района был осужден на три года и шесть месяцев лишения свободы за грабеж. В марте этого года его условно-досрочно освободили, однако он не выполнял свои обязательства.

Осужденный не являлся на регистрацию в Жанибекский отдел полиции, при проверке ночью его не было дома по адресу проживания, без разрешения сотрудников полиции выехал в Уральск, дважды привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка", - сообщили в облсуде.

Освобожденный также получил четыре неоднократных письменных предупреждения об отмене условно-досрочного освобождения, однако проигнорировал их, что является злостным нарушением, пояснили в суде.

Кроме того суд выяснил, что мужчина состоит на профилактическом учете в списке ранее судимых за сексуальные посягательства на малолетних детей, а участковые выписали ему отрицательную характеристику.

Выслушав мнение осужденного и его адвоката, учитывая заключение прокурора, суд удовлетворил представление и отправил сельчанина обратно в колонию. Там он будет отбывать оставшийся срок, а именно один год и семь месяцев. Постановление вступило в законную силу", - проинформировали в ведомстве.