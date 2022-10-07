Пристававший на улице к восьмилетней девочке извращенец задержан в Актау

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УРАЛЬСК. 7 ОКТЯБРЯ - В Уральском городском суде огласили приговор в отношении четырех сотрудников учреждения РУ-170/1 ДУИС по Западно-Казахстанской области, которые обвинялись в пытках над заключенными, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На скамье подсудимых 30-летний замначальника отдела режима и охраны Сержан Утегенов, 29-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Самархан Салтаев, 28-летний оперуполномоченный группы досмотра отдела режима и охраны Дархан Байториев и 22-летний контролер отдела режима и охраны Алпамыс Кенжеш, сообщает портал "Мой город"

Из материалов дела следует, что с 27 февраля по первое марта прошлого года в камере №20 содержались прибывшие в учреждение заключенные, которые впервые были осуждены - Виталий Уколов, Алексей Кереев, Иван Обровец, Артем Траисов, Роман Ибатуллин, Магжан Туймалиев, Николай Болдырев, Рубек Сейткереев и Батырхан Абдулла.

27 февраля в 20.00 контролер Толеев увидел, что в камере №20 не спал осужденный Уколов. Он в грубой форме сделал ему замечание, в ходе чего возникла словесная перепалка. Другие заключенные от ругани проснулись и сделали замечание Толееву. Тогда последний пригрозил Уколову, что из-за его выходки и дерзости "будет страдать вся камера". Первого марта Толеев заступил на дежурство в дневную смену и сообщил об инциденте заместителю начальника отдела режима и охраны Сержану Утегенову, Байториеву, Салтаеву и Кенжеш о необходимости проведения профилактической работы с содержащимися в указанной камере лицами. В тот же день Утегенов, Толеев и Кенжеш вывели всех арестантов из камеры №20 и строем повели по коридору в сторону медсанчасти. Там заключенных построили вдоль стены. Далее Уколова, Обровец, Абдулла, Траисова и Кереева завели на лестничную площадку, где их также построили лицом к стене", - говорится в материалах дела.

После чего сотрудники колонии по очереди начали заводить в кабинет заключенных и избивать их. Удары наносились хаотично, в разные части тела, при этом сотрудники применяли и резиновую палку.

По информации издания, сами подсудимые вину свою не признали, однако их вина была доказана в ходе судебного следствия.

Таким образом, суд приговорил Сержана Утегенова признать виновным по статье 146 УК РК "Пытки" и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Он также лишен звания старшего лейтенанта юстиции. Однако наказание Утегенова является условным.

Самархан Салтаев также признан виновным в пытках, ему назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года, с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Суд лишил его специального звания капитана юстиции. Наказание Салтаева тоже является условным.

Дархан Байториев свой срок лишения свободы в три года он будет отбывать в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Звания лейтенанта юстиции его также лишили и запретили занимать вышеуказанные должности в течение трех лет.

Алпамыса Кенжеша суд признал виновным и назначил ему наказание сроком на три года и шесть месяцев в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности представителя власти на три года. Звания младшего сержанта он тоже лишился.

Кроме этого, суд обязал осужденных выплатить Ивану Обровец моральную компенсацию в 500 тысяч тенге, Траисову - один миллион тенге, Туймалиеву - 500 тысяч тенге. А Уколов имеет право взыскать со своих обидчиков расходы на лечение.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.