Пристававший на улице к восьмилетней девочке извращенец задержан в Актау

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АКТАУ. 6 ОКТЯБРЯ - В социальной сети появилось видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке. В полиции региона сообщили, что подозреваемый задержан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Видео домогательства маньяка по отношению к восьмилетней девочке появилось в Сети. На кадрах видео видно, как мужчина потрогал девочку, информирует издание "Лада".
Мать пострадавшей девочки в социальных сетях рассказала, что инцидент произошел 28 сентября в 17.30 в Актау.
У нас еще светло было в это время, а вокруг было много людей, но ничего не остановило этого нечеловека. Мои дочь и племянник возвращались из школы. Прямо возле нашего дома их ожидал мужчина, который заранее проследил за детьми. Злоумышленник подошел к моей дочери, начал грубо трогать ее за интимные места и стонать. Дети пришли домой в шоковом состоянии, они несколько дней не выходили из дома, не могли ходить в школу. Нам пришлось соврать им, что плохого дядю поймали и посадили в тюрьму, - рассказала женщина в соцсетях.
В тот же день женщина написала заявление в полицию.
Я ходила в РУВД, общалась с заместителем начальника уголовного розыска. Мне дали понять, что никто не шевелится. Если даже поймают этого мужчину, то ему светит только штраф. Разве это правильно? Я сама нашла записи с видеокамер. На них видно его лицо. При желании найти этого человека можно было еще в первый день", - пожаловалась мама пострадавшей.
В полиции региона сообщили, что подозреваемого задержали.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР управления полиции Актау по части 1 статьи 124 УК РК (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении заведомо малолетней). В настоящее время проводится досудебное расследование, будет полная и объективная проверка, после чего будет дана правовая оценка. Данное дело поручено опытному следователю. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в полиции.
Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте.