Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - Полиция Шымкента разыскивает извращенца, который приставал к девочкам на улицах города, передает KAZAKHSTAN TODA.Y
По словам местных жителей, 29 сентября на улице 1 Мая неизвестный приставал к 7-8-летним девочкам, предлагал монеты, снимал с себя штаны, пытался трогать детей. Мать одной из девочек обратилась в полицию, пытались найти педофила по камерам видеонаблюдения. Однако, как оказалось, камеры не засняли извращенца.
На это в пресс-службе ДП Шымкента ответили, что насчет работы видеокамер нужно обращаться в управление цифровизации. Подозреваемого, который приставал к девочкам, уже ищут, информирует издание "Отырар".
По данному факту сообщаем, что в настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к произошедшему", - сообщила пресс-служба ДП Шымкента.
В полиции также сообщили, что на улице установлено сразу несколько камер и все они работают.
Напомним, пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге.