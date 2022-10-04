Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте

Фото: Depositphotos

ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - Жителя Шымкента, застигнутого женой за попыткой изнасилования их малолетней дочери, признали пострадавшим. Между тем уголовное дело на извращенца так и не завели, передает KAZAKHSTAN TODAY.

39-летнего жителя Шымкента обвинили в попытке изнасилования 6-летней дочери. Трагедии удалось избежать благодаря матери девочки, которая, увидев голого мужа на рыдающем ребенке, нанесла ему несколько ножевых ранений", - сообщает телеканал Otyrar .

Как рассказала в соцсетях правозащитница Дина Тансари, сначала пьяный супруг надругался над бывшей женой, а затем пытался изнасиловать шестилетнюю дочь. Женщина пыталась остановить его, но не могла. Тогда она взяла нож и несколько раз ударила насильника в спину.

Как сообщили в департаменте полиции Алматы, мужчину с проникающими колото-резаными ранениями печени и прямой кишки госпитализировали. На его бывшую супругу завели уголовное дело по статье 106, часть 1, "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В обстоятельствах разбираются правоохранительные органы.

Женщина под домашним арестом, ей грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. А вот дело по факту изнасилования женщины и попытке изнасилования несовершеннолетней дочери так и не возбудили", - сообщает телеканал.

По его данным, неравнодушные казахстанцы организовали петицию с целью ужесточить наказание для насильника, который оказался в амплуа потерпевшего, и просят президента обратить внимание на вопиющее преступление.