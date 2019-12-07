Досудебное расследование начато в отношении госслужащего в Туркестанской области после жалобы на номер 1424

Туркестан. 6 декабря. Kazakhstan Today - Главный специалист отдела соцпрограмм районного акимата Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционной службой по Туркестанской области по результатам проверки сообщения, поступившего на Call-центр 1424, начато досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела занятости и социальных программ акимата Сайрамского района Туркестанской области по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.

Он подозревается в получении взятки в сумме 22 тыс. тенге от гражданина за перечисление пособия по многодетности", - отметили в ведомстве.

Процессуальное задержание не применялось в связи с полным признанием вины и заявлением подозреваемого о завершении досудебного расследования в ускоренном порядке. Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Как сообщалось ранее, руководители отделов по поддержке предпринимательства акиматов Абайского и Енбекшинского районов Шымкента осуждены за мошенничество

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