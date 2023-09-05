Драка закончилась убийством мужчины в Шымкенте
Задержан 47-летний подозреваемый
Шымкент. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Драка между двумя знакомыми закончилась убийством 40-летнего мужчины в Шымкенте, сообщили в департаменте полиции города.
Вечером 25 августа в микрорайоне Тельман города Шымкента было обнаружено тело местного жителя. При осмотре на теле 40-летнего убитого мужчины обнаружены различные телесные повреждения.
Данный факт полицейские зарегистрировали по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Подозреваемый был задержан. Им оказался 47-летний знакомый погибшего.
Как выяснилось, между мужчинами возникла драка, в ходе которой подозреваемый нокаутировал оппонента и ушел. В настоящее время задержанный находится под стражей. Проводится досудебное расследование", - сказано в сообщении пресс-службы.
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