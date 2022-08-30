Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - В Алматы на улице Гете найдены два мешка с автоматом, гранатами и другим оружием, похищенным во время январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Турксибском районе на улице Гете обнаружили два мешка с оружием и боеприпасами, сообщает Polisia.kz

Всего насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 миллиметров, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).



