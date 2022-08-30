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Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы

29.08.2022, 17:49 12091
Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружены в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 АВГУСТА - В Алматы на улице Гете найдены два мешка с автоматом, гранатами и другим оружием, похищенным во время январских погромов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Турксибском районе на улице Гете обнаружили два мешка с оружием и боеприпасами, сообщает Polisia.kz.
 
Всего насчитывается около 20 наименований оружия и боеприпасов, в том числе автомат Калашникова, помповое пятизарядное ружье "Штурм", газовый револьвер калибра 9 миллиметров, две гранаты, порядка 200 патронов разного калибра. По ним назначены экспертизы. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.
 

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В области Абай задержали участников массовой драки

30.08.2022, 13:59 1196
СЕМЕЙ. 30 АВГУСТА - В области Абай полицейские задержали молодых людей, подозреваемых в хулиганстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 28 августа в социальных сетях стала распространяться видеозапись конфликта между группой молодых парней на территории Жарминского района города Шара. 
 
По указанному факту начата проверка, в ходе которой лица, причастные к данному инциденту, были установлены и задержаны. 
 
Сообщается, что в настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство), устанавливаются все обстоятельства конфликта. 
 

В настоящее время в городе Шаре оперативная обстановка стабильная. Данный факт находится на контроле департамента полиции области Абай", - добавили в полиции.

 

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау

29.08.2022, 12:56 14861
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кокшетау
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 29 АВГУСТА - Подозреваемого в хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере задержали полицейские Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанный занимался расфасовкой психотропных веществ на съемной квартире. В дальнейшем расфасованные наркотики попадали в руки закладчиков, а затем уже распространялись на территории областного центра. 
 
В ходе обыска оперативники обнаружили 18 пластин лекарственного средства трамадол и 16 ампул тропикамида. Здесь же правоохранители нашли и порошок бело-бежевого цвета весом более 200 граммов. Изъятые вещества направили на экспертизу. Также были найдены электронные весы и пакетики, информирует Polisia.kz.
 
Как установили полицейские, некоторое время 26-летний акмолинец занимался закладкой наркотических средств в Кокшетау. Позже в его обязанности вошло получение товара, дальнейшая расфасовка "синтетики" по пакетикам и передача их закладчикам. 
 
Начато досудебное расследование.

 

Схрон с оружием обнаружен на кладбище в Акмолинской области

29.08.2022, 12:11 15511
Схрон с оружием обнаружен на кладбище в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 29 АВГУСТА - Сотрудниками управления полиции города Кокшетау на территории мусульманского кладбища в направлении Щучинска обнаружен замаскированный схрон огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С места обнаружения тайника изъяты гладкоствольное охотничье ружье марки НЦ-12, гладкоствольное ружье марки "Сайга-410", патроны 36-го и 9-го калибров. Изъятые ружья и патроны направлены на экспертизу.
 
В ходе проверки установлен владелец. Им оказался 48-летний житель Северо-Казахстанской области, который ранее, в 2015 году, обратился с заявлением об утере оружия в полицию, информирует Polisia.kz.
 

Потеря или кража оружия может иметь разные правовые последствия для владельца. В случае если это произошло, необходимо немедленно сообщить в полицию", - отметили полицейские.

 

В Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство

28.08.2022, 17:51 25341
В Костанае задержали подозреваемого в покушении на убийство
Фото: pixabay.com
КОСТАНАЙ. 28 АВГУСТА - Подозреваемого, ранившего двух мужчин из огнестрельного оружия, задержали в Костанае, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 августа около 17.50 на пульт центра оперативного управления поступило сообщение о том, что в садоводческом обществе "Юбилейный" происходит драка с применением огнестрельного оружия. На место происшествия прибыли комплексные силы полиции. Полицейские обнаружили двух мужчин - 31-летнего и 25-летнего жителей Сарыкольского района с огнестрельными ранениями", - сообщает Polisia.kz.

 
Потерпевших доставили в больницу незамедлительно. В настоящее время им оказана медицинская помощь. Их состояние удовлетворительное. 
 
Подозреваемый - 38-летний житель областного центра, ранее судимый, был задержан через час в северной части города, после того как скрылся с места преступления. В настоящее время он водворен в ИВС.
 
Огнестрельное оружие изъято, направлено на экспертизу. Также принимается процессуальное решение по фактам хранения и изготовления огнестрельного оружия.
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 99 УК РК "Покушение на убийство".
 

Более 25 млн тенге растратили два директора магазина в Павлодарской области

28.08.2022, 17:17 25946
Более 25 млн тенге растратили два директора магазина в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 28 АВГУСТА - В Павлодарской области более 25,5 миллиона тенге растратили директора магазина, списывая товары как бракованные, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
44-летний житель Экибастуза и его 40-летняя сожительница из Павлодара подозреваются в растрате более 25,5 млн тенге, сообщает Pavlodarnews.kz.
 

Будучи директорами магазинов с января 2020 года по апрель 2022 года, пользуясь своим служебным положением, списывали товары в магазине как бракованные и перепродавали в другие магазины", - рассказал изданию начальник регионального департамента полиции Василий Скляр. 

 
По данному факту проводится расследование по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
 
По этой же статье проводится досудебное расследование и в отношении 31-летнего менеджера магазина бытовой техники в областном центре. По факту растраты 600 тысяч тенге с заявлением обратился владелец магазина.
 
В полиции отметили, что в большинстве случаев такой вид уголовных правонарушений совершается менеджерами, кассирами, бухгалтерами, продавцами магазинов, экспедиторами, экспертами-оценщиками.
 

Если руководство длительное время не проводит ревизию, надеясь на порядочность работников, которым по роду деятельности передаются или ими получаются ценности, то этим пользуются некоторые сотрудники, не устояв перед соблазном получения легких денег", - дополнил Василий Скляр. 

 
С начала года зарегистрировано 42 факта растраты чужого имущества.
 

Столичные полицейские задержали похитителей медного кабеля

28.08.2022, 12:32 28821
НУР-СУЛТАН. 28 АВГУСТА - Полиция Нур-Султана и сотрудники службы безопасности "Астана - РЭК" задержали подозреваемых в хищении 70 метров медного кабеля из подземного канала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Полицейские отдела полиции района Алматы совместно с сотрудниками службы безопасности АО "Астана - РЭК" задержали преступную группу, которая похитила медный кабель из подземного канала", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана. 

 
Подозреваемые проникли в кабельный канал в одном из районов столицы, однако на мониторах видеонаблюдения их заметили сотрудники охраны.
 

В подземном канале группа мужчин находилась 11-12 часов. Чтобы преступники не сбежали, служба охраны закрыла люк и вызвала полицию. Вся группа была задержана в шахте кабельного канала вместе со срезанным медным кабелем длиной 70 метров", - дополнили в полиции. 

 
В настоящее время подозреваемые дали признательные показания. Проводится досудебное расследование по статье "Кража". Проверяется причастность задержанных лиц к аналогичным преступлениям на территории города.
 
По информации "Астана - РЭК", в результате противоправных действий злоумышленников обществу причинен материальный ущерб на общую сумму 2,8 млн тенге. 
 
Отмечается, что с начала года в организации зарегистрировано 3 уголовных правонарушения, связанных с повреждениями кабельной линии электропередачи и хищением медного экрана с силовых кабелей.
 

В Караганде водитель намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его

27.08.2022, 20:45 36261
В Караганде водитель намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его
Фото: Кадр с видео
КАРАГАНДА. 27 АВГУСТА - 23-летний водитель легкового автомобиля намеренно сбил 30-летнего мужчину и переехал его, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Инцидент произошел в 21-м микрорайоне в Караганде. Камера видеонаблюдения засняла стоящий около магазина автомобиль. Рядом стояла группа молодых людей. Из магазина вышел владелец машины и сел за руль. От толпы отделился один из парней и попытался приблизиться к машине. Тогда водитель резко дал по газам, сбил мужчину и переехал его, сообщает eKaraganda
 
Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 23-летнего жителя города, который дал признательные показания. Он пояснил, что потерпевшего ранее не знал. Впервые увидел его, когда, совершив покупку, вышел из магазина. Незнакомец попросил у подозреваемого закурить. Мужчина показал пустую пачку из-под сигарет и сел за руль авто. В это время супруга водителя, сидевшая на переднем пассажирском месте, сделала замечание потерпевшему. Последний подошел к автомобилю, который тронулся с места и наехал на мужчину.

 
Изучив записи с видеокамеры, полицейские пришли к выводу, что наезд на потерпевшего совершен преднамеренно и носит характер особо опасного уголовного правонарушения.
 
Заведено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 
Пострадавший получил тяжелейшие травмы, но выжил. Два дня он был в коме, перенес несколько операций на ноги. Впереди еще оперативное вмешательство на позвоночник.
 

Мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов в Казахстан

27.08.2022, 17:24 39151
НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - На фоне роста турпотока в Казахстан мошенники активно подделывают сервисы бронирования жилья и продажи авиабилетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

В 2022 году туристический поток в Казахстан начал восстанавливаться после спада из-за пандемии коронавируса. Согласно данным информационной системы eQonaq, с начала года на территории Казахстана побывали 195 тысяч иностранных туристов. Из них 67% - туристы из России, 16% - из Узбекистана, 6% - из Турции, 4% - из КНР и 7% - из других государств", - информирует пресс-служба "Лаборатории Касперского" в Казахстане. 


Подчеркивается, что туристический поток с начала 2022 года растет каждый месяц. В январе в страну въехало около 6 тысяч туристов, а уже в июле этот показатель достиг почти 50 тысяч человек. 

Однако вместе с развитием туризма повышается и активность интернет-мошенников. По данным экспертов "Лаборатории Касперского", злоумышленники под видом сервисов бронирования отелей и продажи авиабилетов создают и распространяют многочисленные фишинговые страницы. 

Отмечается, что поддельные сервисы бронирования могут содержать восторженные описания и рассказы о гостеприимных хозяевах, подталкивая людей забронировать привлекательное жилье, но деньги в реальности получают мошенники. 

Еще одна популярная тактика для обмана путешественников - создание поддельных страниц с лотереями и подарочными картами. На них предлагается пройти небольшой опрос и ввести личные данные в обмен на щедрую скидку на покупку билета. Обычно такие страницы создаются с целью сбора личных данных и информации с банковских карт. В конце опроса часто появляется просьба отправить ссылку на сайт друзьям, якобы чтобы получить приз. В таких случаях злоумышленники используют жертву для дальнейшего распространения скама - вероятность, что человек откроет ссылку, выше, если ее прислал кто-то знакомый. Если же пройти по ссылке, то появляется уведомление, что для получения приза нужно оплатить некую комиссию. Такая комиссия и есть заработок злоумышленников", - сообщили в "Лаборатории Касперского". 


Также мошеннические схемы не обходятся без предложений купить билеты со скидкой на поддельных сайтах, ведь не всегда туристы приезжают с купленным билетом в обе стороны. 

Отмечается, что такие ресурсы обычно трудно отличить от настоящих: на них есть подробности о реальных перелетах, поскольку опытные фишеры используют информацию, полученную через официальные агрегаторы. В случае если пользователи оформляют покупку на такой странице, обещанных билетов они не получают. При этом злоумышленники остаются в двойном выигрыше - в их руках оказываются и деньги, и личная информация, которая впоследствии может быть, например, выставлена на продажу в дарквебе. 

Планирование и организация деталей путешествия требуют повышенного внимания. Люди могут неделями и месяцами искать наилучшее место, а в итоге попасть в ловушку мошенников. Мы напоминаем о необходимости оставаться скептичными к чересчур щедрым предложениям. Как правило, это уловки злоумышленников", - добавил коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов.

 

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