Две жительницы ВКО задержаны за незаконное обналичивание денег

Усть-Каменогорск. 5 августа. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан пресечен факт совершения противоправных действий по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт системного обналичивания денежных средств с банков второго уровня.

В результате государству причинен ущерб на сумму 1,1 млрд тенге в виде неуплаченных налогов", - рассказали в пресс-службе Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

Две жительницы города Усть-Каменогорска в период 2016-2019 годов зарегистрировали 5 лжепредприятий на имя своих доверенных лиц и родственников.





Номинальные руководители финансово-хозяйственной деятельностью не занимались, бухгалтерский учет не вели, налоговую отчётность не сдавали, имущество и штат работников для занятия предпринимательской деятельностью у предприятий отсутствовали", - проинформировали в ведомстве.

Фактически предприятия использовались в преступной деятельности, путем выписывания бестоварных счетов-фактур, накладных, договоров в адрес контрагентов, для незаконного увеличения ими затратной части в целях уклонения от уплаты налогов.

Лица признаны виновными по части 3 статьи 216 УК РК (Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров) и осуждены к 3 годам лишения свободы", - заключили в комитете.

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