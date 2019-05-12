В Алматинской области двух учеников вечерней школы подозревают в жестоком избиении бездомного

Талдыкорган. 11 мая. Kazakhstan Today - В Алматинской области задержали двух несовершеннолетних, подозреваемых в жестоком избиении 58-летнего бездомного мужчины, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции региона, в Капшагае в местную больницу в коматозном состоянии доставили мужчину без определенного места жительства. При выяснении обстоятельств происшествия полицейские установили, что потерпевшего с сильными побоями доставили из Центрального городского парка.

Полицейским Капшагая удалось отыскать очевидца, пояснившего, что потерпевший получил травмы в потасовке с двумя молодыми ребятами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые лица, оказавшиеся 17-летними учащимися местной вечерней школы, были задержаны и доставлены в городской отдел полиции. Сейчас выясняется, что могло послужить поводом агрессии несовершеннолетних в отношении взрослого мужчины. Оба подозреваемых пока помещены под стражу", - отметили в полиции.

Потерпевший находится в коме, его состояние продолжает оставаться тяжелым. Расследованием факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью занимаются следователи отдела полиции Капшагая.

По данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры, преступность среди детей в 2018 году остается на уровне 2017 года. В разрезе регионов, по сравнению с 2017 годом, наблюдается рост преступлений в Атырауской области на 39,6%, Алматы на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и Астане на 18%, Акмолинской и Актюбинской областях на 11%, Туркестанской области на 7,8%.

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