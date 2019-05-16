Двух жительниц Оренбургской области осудили за интернет-заказ препарата для похудения из Казахстана

Фото: ural-trans-prok.ru

Екатеринбург. 14 мая. Kazakhstan Today - Две жительницы Оренбургской области осуждены за контрабанду сильнодействующих веществ из Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как установлено в суде, в декабре 2018 года обвиняемые - две жительницы Оренбургской области - через Интернет заказали из Республики Казахстан и оплатили препарат для снижения веса, содержащий в своем составе сильнодействующее вещество сибутрамин, общей массой не менее 33,840 грамма, заведомо зная, что в Российской Федерации оборот таких веществ ограничен. При получении посылки с указанными препаратами в отделении службы доставки грузов города Орска одна из соучастниц была задержана сотрудниками таможни, а сильнодействующее вещество изъято из незаконного оборота, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Дело рассмотрено Новотроицким городским судом. Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 УК РФ (Контрабанда сильнодействующих веществ, то есть незаконное перемещение через границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ).

Суд... признал подсудимых виновными и назначил наказание одной из участниц в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, второй - в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с ограничением свободы на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее саратовские таможенники выявили контрабанду животных в поезде Алматы - Саратов . В процессе досмотра багажа у одного из пассажиров были обнаружены дорожные сумки и контейнер с двумя детенышами гиббонов и тремя макаками. Разрешительные документы, необходимые для ввоза животных в Россию, у владельца груза отсутствовали.

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