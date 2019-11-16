Джип насмерть сбил ребенка в Туркестане

Туркестан. 15 ноября. Kazakhstan Today - Водитель автомобиля "Тойота-Ленд-Крузер-Прадо" сбил ребенка в Туркестане. Об полученных травм школьник скончался, передает Kazakhstan Today.

14 ноября, примерно 12.30, на одной из улиц Туркестана автомашина "Тойота-Ленд-Крузер-Прадо" под управлением местного жителя совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП ребенок был доставлен реанимацию городской больницы, где впоследствии скончался от полученных травм", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По данному факту ведется следствие по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Установлено, что водитель управлял автомашиной без документов и водительских прав.

Назначены экспертизы. Водитель арестован. Автомашина водворена на штрафстоянку. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего ДТП", - проинформировали в пресс-службе.

Также в ДП сообщили, что 11 ноября в селе Бадам Ордабасинского района водитель автомашины "Опель-Вектра" сбил ребенка дошкольного возраста. В результате ребенок скончался. Ведется досудебное расследование, водитель находится под стражей.

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