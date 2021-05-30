Система Orphus

Экс-аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн тенге

29.05.2021 9802
ТАРАЗ. 29 МАЯ - Экс-аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Недобросовестные подрядчики при попустительстве заказчиков - руководителей госучреждений, а в некоторых случаях и в сговоре с ними "разворовывают казну" различными способами. Зачастую это происходит путем завышения стоимости работ и подписанием фиктивных актов с целью получения наживы. Один из таких фактов выявлен департаментом экономических расследований по Жамбылской области", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

 
По информации ведомства, "аким Байтерекского сельского округа Байзакского района, вступив в сговор с руководителем подрядной организации ТОО "Саулет-2012", совершил хищение более 10 млн тенге, предназначенных на ремонт уличного освещения села Сарыкемер".
 
Стороны подписали фиктивные акты приёма-передачи объекта с недостоверными сведениями, а работы фактически не выполнили.
 
Виновные лица осуждены, заключили в Агентстве.
 
Ранее сообщалось, что в Караганде при ремонте домов по госпрограмме похитили 24 млн тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая