ТАРАЗ. 29 МАЯ - Экс-аким села в Жамбылской области осужден за хищение более 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Недобросовестные подрядчики при попустительстве заказчиков - руководителей госучреждений, а в некоторых случаях и в сговоре с ними "разворовывают казну" различными способами. Зачастую это происходит путем завышения стоимости работ и подписанием фиктивных актов с целью получения наживы. Один из таких фактов выявлен департаментом экономических расследований по Жамбылской области", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

По информации ведомства, "аким Байтерекского сельского округа Байзакского района, вступив в сговор с руководителем подрядной организации ТОО "Саулет-2012", совершил хищение более 10 млн тенге, предназначенных на ремонт уличного освещения села Сарыкемер".

Стороны подписали фиктивные акты приёма-передачи объекта с недостоверными сведениями, а работы фактически не выполнили.

Виновные лица осуждены, заключили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что в Караганде при ремонте домов по госпрограмме похитили 24 млн тенге

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