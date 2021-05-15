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Экс-банкиру Жомарту Ертаеву смягчили наказание

14.05.2021 10612
АЛМАТЫ. 14 МАЯ - В Алматинском городском суде в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Жомарта Ертаева, сотрудников Bank RBK и ряда лиц (всего 37 осужденных) по факту растраты имущества (статья 189, часть 4, пункт 2 УК), легализации денег, полученных преступным путем (статья 218, часть 3, пункт 3 УК), незаконного использования денег банка для выдачи заведомо безвозвратных кредитов (статья 243 УК) и злоупотребления полномочиями (статья 228 УК), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает КТК, коллегия изучила дело и пришла к выводам: 
 
судом достоверно установлено, что Ертаев (советник председателя правления Bank RBK) спланировал и организовал схемы по хищению денег банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Ибрагим (знакомый Ертаева) занимался поиском компаний и физических лиц, на которых оформлялись безвозвратные займы. Члены кредитных комитетов, правления, корпоративный секретарь Bank RBK обеспечивали завышенные оценки, положительное решение по заявкам при отсутствии полного пакета документов и залогового обеспечения, неплатежеспособности заемщика. Зная, что заемщики неплатежеспособны, голосовали за выдачу безвозвратных займов вопреки интересам банка; 
 
вина осужденных доказана признательными показаниями самих соучастников, свидетелей, заключениями Нацбанка; 
 
в то же время апелляционной инстанцией установлено, что 13 осужденных полностью возместили причиненный ущерб, в том числе Мажинов (на сумму 4,9 млрд тенге). Часть осужденных оказывала содействие расследованию. Ертаев и Ибрагим вину признали, сотрудничали со следствием, имеются смягчающие, отсутствуют отягчающие обстоятельства. Ими частично погашен ущерб. 
 
В суде также отметили, что потерпевшая сторона просила всем смягчить наказание. 
 

Исходя из этого, коллегия применила к 13 осужденным условное осуждение, Мажинову - семь лет ограничения свободы, снизила наказание Ертаеву до девяти лет, Ибрагим - семь лет лишения свободы. Постановление вступило в законную силу", - сообщила пресс-служба Алматинского городского суда. 

 
В ноябре 2020 года в Алматы был вынесен приговор экс-банкиру Жомарту Ертаеву. Его признали виновным в хищении 144 млрд тенге, принадлежавших Bank RBK, и приговорили к 11 годам лишения свободы (с конфискацией имущества) в колонии средней безопасности. В марте 2021 года Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор.
 

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