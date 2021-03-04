Жомарту Ертаеву вынесли новый приговор

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - Алмалинский районный суд Алматы вынесен приговор по делу о хищениях в трех банках - Bank RBK, Qazaq Banki и Евразийский банк - на сумму свыше 188 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Основным фигурантом дела о хищении выступает бывший банкир Жомарт Ертаев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались 5 человек: Нурлан Тлеубаев, Алимжан Тлеубаев, Акан Султанов, Серик Атабай и Оксана Шестакова.

Согласно материалам уголовного дела, Нурлан Тлеубаев с помощью Жомарта Ертаева получил кредиты под необеспеченные зерновые расписки. Кроме того, Ертаев познакомил Тлеубаева с коллегами, на которых мог повлиять. Взамен бизнесмен должен был Ертаеву передать часть денег, пишет Kazpravda

Суд признал Жомарта Ертаева виновным в организации преступной группы и мошенничестве и приговорил к 9 годам лишения свободы. Нурлана Тлеубаева суд приговорил к 9 годам в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 10 лет.

Алимжана Тлеубаева обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы в колонии средней безопасности.

Акан Султанов, обвинявшийся в вымогательстве, признан виновным, но он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Оксану Шестакову и Серика Атабая, которых обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере, а также в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, суд приговорил к лишению свободы: Серика Атабая - к 5,5 годам, Шестакову - к 5 годам. Отбывать наказание оба будут в колонии средней безопасности.

Суд постановил взыскать с Нурлана Тлеубаева, Алимжана Тлеубаева, Жомарта Ертаева, Серика Атабая, Оксаны Шестаковой в пользу ТОО "Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)" более 97 млрд тенге и госпошлину в доход государства в сумме более 2 млрд тенге, в пользу Qazaq Banki - более 46 млрд тенге и госпошлину (более 1 млрд тенге), в пользу АО "Евразийский банк" - более 24 млрд тенге и госпошлину (725 млн тенге).

Подсудимым дается два месяца для выполнения гражданского иска.

Ранее по другому делу экс-банкира Жомарта Ертаева признали виновным в хищении более 140 млрд тенге, принадлежавших Bank RBK, и осудили на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней.

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