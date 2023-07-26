Экс-главу управления здравоохранения осудили в Кокшетау

В результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму более 1 млрд тенге

Фото: Pexels.com

Рассказать друзьям

Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экс руководитель управления здравоохранения Акмолинской области осужден за пособничество в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает - Экс руководитель управления здравоохранения Акмолинской области осужден за пособничество в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областного суда.





И.о. руководителя ТОО "Авиценна - Бурабай" К. и экс-руководитель управления здравоохранения И., вступив в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в 2017 году заключили договор по передаче в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района. В рамках данного договора ТОО обязалось приобрести новое, ранее не использованное медицинское оборудование, соответствующее нормам и техническим условиям, показателям качества, а также требованиям правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг и Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Однако подсудимые поставили ненадлежащую медицинскую технику, завладев денежными средствами на сумму более 1 млрд тенге, в результате которого причинен государству ущерб в особо крупном размере", - говорится в сообщении.





По информации суда, бизнесмен и чиновник совершили тяжкие коррупционные уголовные правонарушения по статьям 190 "Мошенничество в особо крупном размере" и 28 "Пособничество в мошенничестве".





Их вина подтверждена показаниями свидетелей и потерпевшей стороны, а также заключениями судебных экспертиз.





При назначении наказания суд учел отягчающие обстоятельства: во-первых, оба подсудимых являлись должностными лицами и при совершении преступления использовали служебное положение, во-вторых, не возместили материальный ущерб.





Приговором суда обоим назначено по 9 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, у руководителя ТОО конфискован автомобиль.





Приговор не вступил в законную силу.





Ранее сообщалось, что в Акмолинской области бухгалтеры детсада и школы похитили 83 млн тенге.





Также в начале июля в Дубае задержали находящуюся в международном розыске экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Шнар Муктарову. Ее подозревают в хищении в особо крупном размере.





Систематическое хищение бюджетных средств выявлено в шести районах Абайской области. Руководители районных школ начисляли зарплату "мертвым душам".



