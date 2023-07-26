Систематическое хищение бюджетных средств выявлено в шести районах Абайской области

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Семей. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В шести районах области Абай выявлены схемы хищения бюджетных средств в сфере образования.





Речь идет о Семее, Аягозском, Абайском, Жарминском, Урджарском и Кокпектинском районах. Установлена причастность трех директоров, шести бухгалтеров и одного экономиста, сообщает Arnapress.kz со ссылкой на руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по области Абай Рустема Токбергенова.





На сегодняшний день по четырем фактам зарегистрированы досудебные расследования. Общая сумма причиненного ущерба составила 19,7 миллиона тенге. По трем фактам суммы ущерба возмещены работниками самостоятельно в ходе проводимого анализа на сумму шесть миллионов тенге", - рассказал сегодня в ходе брифинга Токбергенов.





По одному из уголовных дел 21 июня 2023 года приговором Жарминского районного суда бухгалтер дошкольного учреждения признан виновным в присвоении и растрате бюджетных средств в размере 2,4 миллиона тенге. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,6 года с отсрочкой отбытия срока на пять лет в связи с имеющимся малолетним ребенком. Приговор еще не вступил в законную силу.





Как сообщил спикер, один из способов хищений в сфере образования - начисление сотруднику зарплаты намного больше, чем положено по его должности.





В Жарминском районе бухгалтер организации, выполняя работу на дому с использованием электронного ключа руководителя, присваивала бюджетные средства. Предварительная сумма ущерба составила 3,1 миллиона тенге. Такой же факт выявлен в Урджарском районе, где бухгалтер на протяжении трех лет незаконно перечисляла себе зарплату сверх положенной нормы на сумму 3,9 миллиона тенге", - сообщил замглавы департамента.





Также зарплату в некоторых учреждениях начисляют за несуществующие должности.





Заведующая детским садом в Кокпектинском районе неправомерно начисляла себе зарплату учителя английского языка в размере 168 тысяч тенге ежемесячно", - отметил представитель Антикора.





Еще одним распространенным способом хищения является принятие на работу и начисление зарплаты "мертвым душам". Директор издает фиктивный указ о приеме на работу своих знакомых и родственников, потом начисленную им зарплату присваивает.





Такой факт был выявлен в Семее. В одном из дошкольных учреждений фиктивно трудоустроенным четырем лицам перечислялась заработная плата. Сумма незаконных перечислений составила 2,6 миллиона тенге", - рассказал Токбергенов.





О каком именно учреждении идет речь, спикер не уточнил, сославшись на то, что по этому делу еще нет решения суда и данные не разглашаются, чтобы не мешать расследованию.





Напомним, в апреле этого года Антикор сообщил о многомиллиардных хищениях в системе образования Талдыкоргана.





В ходе предварительного исследования выявлено, что подготовка к хищению средств происходит уже на стадии формирования бюджетных заявок. При этом в сговоре находятся ответственные сотрудники школ, отделов образования и другие лица. После получения финансирования средства распределяются в городские, районные отделы образования, а сэкономленная сумма передвигается на фонд оплаты труда.





Такая практика позволила главному бухгалтеру отдела образования города Талдыкоргана похитить порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам. Проводится аудиторская проверка, сумма уточняется. В ходе обыска у подозреваемой были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 1 млрд тенге, значительная часть из которых была в иностранной валюте", - отметили в ведомстве.