Экс-председатель Комитета общественного согласия приговорен к штрафу 141 млн тенге

Астана. 11 февраля. Kazakhstan Today - Экс-председатель Комитета общественного согласия Кайсар Джанаханов приговорен к штрафу в размере 141 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Сегодня приговором суда №2 района Байконыр города Астаны Джанаханов признан виновным по пунктам 2, 4 части 3 статьи 366 УК (Неоднократное получение взятки группой лиц по предварительному сговору). С применением частей 3, 4, 6 статьи 55 УК ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 141 663 610 тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Этим же приговором Садвакасов Арман Елубаевич признан виновным по части 5 статьи 28 - пунктам 2, 4 части 3 статьи 366 УК (Пособничество в неоднократном получении взятки группой лиц по предварительному сговору). Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 57 250 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления, Нацбанке и его ведомствах, госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более 50%.

Кроме того, в соответствии с частью 2 статьи 49 УК президенту Республики Казахстан внесено представление о лишении государственных наград: Джанаханова ордена "Курмет" и Садвакасова А.Е. "Почетной грамоты Республики Казахстан".

Приговор не вступил в законную силу.

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